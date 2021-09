Bugatti: in vendita una rarissima Type 57C Atalante Coupé “Toit Ouvrant”

Alcuni tra i collezionisti d’auto più facoltosi sono a dir poco in fibrillazione perché nel fine settimana del Labor Day verrà messa in vendita all’incanto una splendida e rarissima Bugatti Type 57C Atalante Coupé “Toit Ouvrant” del 1938.

Pluripremiata

Presentata nella celebre Collezione d’arte Schlumberger di Parigi, questa storica Bugatti è stata ritenuta dall’uomo che ha finanziato il restauro del Palazzo di Versailles perfetta per essere esposta in un museo. La vettura è stata inoltre capace di conquistare punteggi altissimi al Concorso di Amelia Island del 2015 e in seguito è stata premiata come “Best in Class” al Concours d’Elegance di Pebble Beach del 2016. Queste sono le conferme che la Type 57C Atalante Coupé “Toit Ouvrant” è senza dubbio una delle automobili più apprezzate dagli esperti del settore.

Hypercar d’epoca

Dal punto di vista meccanico, la vettura risulta alimentata da un motore a otto cilindri in linea a doppia camma in testa da 3.257 cc, dotato di carburatori a doppio corpo Stromberg updraft e di un compressore. Il propulsore sviluppa una potenza di 160 CV a 4.500 giri/min e risulta abbinato ad cambio manuale a quattro marce, mentre la tenuta di strada è assicurata da ammortizzatori posteriori De Ram. Secondo le informazioni diramate dal Costruttore, la Type 57C Atalante Coupé “Toit Ouvrant” riesce a superare i 190 km/h, ovvero una velocità massima impensabile per la maggior parte delle sportive dell’epoca.

Rara e desiderata

L’estetica della vettura è altrettanto impressionante perché rappresenta uno dei migliori esempi di design Art Déco di sempre. Sviluppata da Jean Bugatti, figlio di Ettore, fondatore dell’azienda, la Type 57 debuttò su strada nel 1934. In totale furono prodotti soltanto 710 esemplari, di cui la maggior parte in versione coupé, mentre solo pochi esemplari erano declinati nella variante “Toit Ouvrant”, ovvero con tetto apribile.

L’asta terminerà il 4 settembre

Questa Type 57C Atalante è stata restaurata dopo essere stata importata in Texas nel 2012 dal suo ultimo proprietario. Riportata con cura al suo splendore iniziale da Bob Smith Coachworks, questa Bugatti può essere davvero considerata una delle auto storiche più venerate al mondo. La Type 57C Atalante Coupé “Toit Ouvrant” sarà venduta all’asta Worldwide Auctioneers: le offerte online sono già aperte, mentre la vendita terminerà sabato 4 settembre ad Auburn, nell’Indiana.