Bugatti Divo usata: una rarità da 10 milioni di euro

Esistono solo 40 esemplari della Bugatti Divo e dato che tutti sono stati rapidamente acquistati, l’unico modo per ottenerne una, ora, è attraverso il mercato dell’usato. Anche se comprarne una, anche in questo caso sarà tutt’altro che economico.

Bugatti Divo usata: carrozzeria in fibra di carbonio al 100%

Questa Bugatti Divo è stata messo in vendita da VIP Motors a Dubai e si distingue per la sua finitura esterna in blu scuro. Ma il caso è che non si tratta di una tonalità semplicemente blu… Guardandola un po’ più da vicino infatti ci si rende conto che l’intera carrozzeria dell’hypercar è rifinita in fibra di carbonio, sì, colorata di blu.

Sebbene non è stato pubblicata una lista delle opzioni che riveli quanto il proprietario originale ha dovuto pagare per l’esterno extra in fibra di carbonio, sospettiamo che la cifra abbia raggiunto tranquillamente le sei cifre. Ad accompagnare questa carrozzeria completamente realizzata in fibra di carbonio blu ci sono ruote con raggi verniciati in tonalità argento e blu scuro. Da questi si possono intravedere anche le sottili pinze dei freni, in questo caso verniciate in nero.

Gli interni della Bugatti Divo usata

Gli interni di questa Bugatti Divo sono ancora più sorprendenti degli esterni. Diverse parti del tunnel di trasmissione, i rivestimenti dei sedili, il cielo e i pannelli delle porte sono rivestiti in pregiata Alcantara blu mentre altre parti delle porte, del volante, del selettore delle marce e del cruscotto sono rivestiti in una tonalità di pelle blu ben abbinata al resto dei rivestimenti. L’abitacolo presenta anche tonalità più scure in pelle blu e Alcantara, oltre a numerose rifiniture in fibra di carbonio opaca, in particolare attraverso il tunnel di trasmissione.

Bugatti Divo usata: prezzo raddoppiato…

VIP Motors afferma che l’auto non è mai stata guidata. Il prezzo fissato è di 37.499.000 AED, l’equivalente di 10,2 milioni di euro… quasi il doppio del prezzo consigliato per l’originale del Divo.

Le caratteristiche della Bugatti Divo

Tra le principali caratteristiche della Bugatti Divo figurano l’accelerazione laterale di 1,6 g, il carico aerodinamico maggiore di 90 kg e la massa più leggera di 35 kg per gli specifici cerchi in lega, la cover dell’intercooler in fibra di carbonio e l’eliminazione dei vani portaoggetti.

Equipaggiata con il motore 8.0 W16 quadriturbo da 1.500 CV di potenza, la Bugatti Divo raggiunge la velocità massima limitata a 380 km/h, ma ha fatto registrare il giro più veloce sul circuito di Nardò rispetto alla Chiron che, invece, è più ‘lenta’ di otto secondi. La denominazione scelta dalla Casa di Molsheim è dedicata ad Albert Divo, pilota francese che ha vinto per ben due volte la Targa Florio con Bugatti sul finire degli anni ’20.