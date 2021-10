Bugatti Chiron verso la fine della produzione: solo 40 rimaste

Ci stiamo avvicinando alla fine di una vera e propria era, infatti la Bugatti Chiron si sta avviando al termine della propria produzione. Ne erano state previste solamente 500 unità, per cui era solamente questione di tempo prima che il modello si incamminasse verso il suo traguardo di fine corso. In questo momento le ultime unità di Chiron e di Chiron Sport sono già in produzione.

Tuttavia, l’auto non è ancora pronta a incamminarsi verso il tramonto poiché Bugatti sta pensando alla “fase di produzione finale” che la vedrà costruire le varianti Chiron Pur Sport e Chiron Super Sport. Ne restano solamente 40 esemplari disponibili di questa ultimissima versione.

Un successo grandioso

Bugatti afferma che il successo della Chiron è stato senza precedenti, poiché 300 unità sono state ordinate subito nei 18 mesi successivi al suo lancio iniziale. La domanda di Chiron è rimasta forte durante tutto questo periodo, con il mercato degli Stati Uniti come vero punto di riferimento. Il direttore delle vendite e delle operazioni di Bugatti, Hendrik Malinowski, ha dichiarato:

Con Chiron Pur Sport e Super Sport, offriamo ai clienti il ​​massimo del continuo sviluppo della piattaforma Chiron. Questo livello di prestazioni, che si tratti di raggiungere l’apice in pista o di percorrere le autostrade nel lusso totale, porta la Chiron a un livello completamente nuovo. Ora, con così pochi slot rimanenti, il motore W16 viene onorato con stile.

Caratteristiche

La Chiron Super Sport è uno dei veicoli più impressionanti di tutti i tempi in quanto sfoggia un motore W16 da 8,0 litri che produce l’incredibile potenza di 1.578 CV. Ciò consente all’auto di accelerare da 0-200 km/h in 5,5 secondi e da 0-300 km/h in 12,1 secondi, prima di raggiungere una velocità massima di 440 km /h. Dati tecnici assolutamente stupefacenti, che non possono non far brillare gli occhi degli appassionati delle massime performance automobilistiche. Un sogno che sta per terminare.