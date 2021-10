Bugatti Chiron: una doppia consegna pirotecnica [Video]

Quando si comprano auto speciali come la Bugatti Chiron Super Sport 300+, anche la consegna dev’essere all’altezza. Gli uomini di Miller Motorcars, concessionari del marchio negli USA, hanno pensato a uno spettacolo davvero insolito per l’unboxing di due esemplari perfettamente identici del modello.

Le hypercar alsaziane, una volta fuori dai container in legno, sono state messe al centro del set, per uno show a base di fiamme e giochi pirotecnici. Superfluo dire che l’effetto è stato sorprendente, come potrete vedere nel video. Ricordiamo che la Bugatti Chiron Super Sport 300+ è una vettura di una serie speciale in tiratura limitata di trenta unità, ciascuna delle quali venduta a circa 3.5 milioni di euro.

Il W16 da otto litri che ne anima le danze, con la forza dei suoi 1600 cavalli di potenza, la spinge fino ad oltre 490 km/h di velocità massima. Non è un refuso di stampa: avete letto bene. Questo gioiello di Molsheim vola letteralmente a terra. Lecito, per un “giocattolo” così esclusivo e costoso, pensare a delle consegne speciali. In America sanno come fare. A voi il filmato.