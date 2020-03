Bugatti Centodieci verso il garage di Cristiano Ronaldo

Di Rosario Scelsi venerdì 27 marzo 2020

La notizia sta facendo il giro del web e non è confermata, ma è credibile, perché Cristiano Ronaldo ama le Bugatti

Cristiano Ronaldo pare sia uno dei dieci acquirenti della Bugatti Centodieci, hypercar da sogno destinata a sbocciare in altrettanti esemplari, ciascuno dei quali proposto alla cifra record di circa 8 milioni di euro.

Quest'auto sportiva fu presentata al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach 2019, nel corso del Monterey Car Week, per celebrare il 110° anniversario della casa di Molsheim. Il modello condensa tutta la genialità del costruttore alsaziano e concede un livello di performance fuori dai parametri ordinari.

L'estetica si ispira a quella della EB110, nobile espressione della prima fase di vita della rinata Bugatti, quella di Romano Artioli per intenderci. Con un simile gioiello, Cristiano Ronaldo avrà di che divertirsi. Il celebre calciatore, stella dello sport, ama le auto da mille e una notte. Nel suo garage trovano posto molte supercar, segno tangibile di una passione davvero genuina, che può vivere in modo fisico grazie ai guadagni accumulati nel tempo.

Non c'è una una conferma ufficiale, da parte della casa madre, dell'acquisto della Bugatti Centodieci da parte di Cristiano Ronaldo, per comprensibili ragioni di privacy, ma la notizia viene accreditata per certa da molti organi di informazione.

Questa hypercar, derivata dalla Chiron, è mossa da un poderoso motore W16 quadriturbo di 8.0 litri, con 1600 cavalli di potenza. Le prestazioni sono spaventose: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2"4 secondi, da 0 a 200 km/h in 6"0 e da 0 a 300 km/h in 13"1. La velocità massima è limitata elettronicamente a 380 km/h. Ricordiamo che Cristano Ronaldo ha già in garage una Veyron e una Chiron, entrambe personalizzate con un piccolo logo CR7. L'attaccante della Juventus e della nazionale portoghese è considerato uno dei migliori calciatori di tutti i tempi.

