Bugatti Chiron: la replica fatta in casa è sorprendente [Video]

Le supercar sono affascinanti, ma restano un privilegio per pochi eletti, specie quando si parla di modelli costosissimi come la Bugatti Chiron. Un giovane appassionato orientale, con le auto sportive nel cuore, non potendosene permettere una, ha deciso di costruirsela da solo, in casa. Il frutto del lavoro è offerto alla visione del pubblico mondiale sul canale YouTube di NHET TV, dove sono disponibili tanti altri filmati che mostrano i diversi step della fase costruttiva.

Fonte di ispirazione, per questa replica, è stata, come già detto, la Bugatti Chiron, di cui imita il look, anche se con proporzioni e dettagli non proprio aderenti al modello originale. Agli occhi esperti degli appassionati non sfuggono certo le differenze, ma altri potrebbero essere tratti in inganno, anche se mancano i loghi.

Personalmente non amo le repliche, specie se non ufficiali, ma devo riconoscere che il tizio che ha firmato questo esemplare ci ha messo davvero il cuore. Per giungere al risultato finale ha impiegato un anno di lavoro. Adesso il suo sogno è stato coronato, anche se non è un ragazzo con molti soldi. Vanno ammirati l’impegno e le capacità tecniche ed artigianali del soggetto, aiutato da qualche amico nell’impresa. Di particolare pregio il lavoro di costruzione del telaio e della carrozzeria, pur se fatti in casa.

Non so che motori usi questa replica della Bugatti Chiron, ma si tratta di una piccola unità propulsiva. Da notare, all’esterno, la presenza di luci di marcia a LED, perfettamente funzionanti. Certo, il fascino, la qualità costruttiva, le performance e le doti tecnologiche della vera sportiva alsaziana restano lontane anni luce. Del resto, quella è una vettura al top, con carrozzeria e telaio in fibra di carbonio, spinta da un W16 quadriturbo da 8 litri e 1500 cavalli, che la porta da 0 a 300 km/h in 13.6 secondi, traghettandola verso una velocità massima di oltre 400 km/h.