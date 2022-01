Brawler V2: cingolato radiocomandato che va a 64 km/h

Durante le festività natalizie, complice la situazione pandemica, in molti avranno pensato di rendere più piacevole il momento regalandosi qualcosa di speciale, come potrebbe essere un giocattolo per adulti radiocomandato che risponde al nome di Brawler V2. Per quest’ultimo in realtà bisogna attendere qualche mese, ma intanto si può procedere con le pre-ordinazioni ed allietare l’attesa mediante un video che ne mostra le caratteristiche.

Due motori da 8 CV e 64 km/h di velocità massima

Se si pensa che il peso di questo cingolato è di appena 20 kg e che la potenza erogata dai due motori elettrici è di 16 CV, allora è chiaro che il rapporto peso/potenza è di quelli che farebbero invidia anche alle sportive più blasonate. Per cui non è difficile credere che siano sufficienti pochi secondi al Brawler V2 per scattare da 0 a 64 km/h, che rappresenta la sua punta massima. Nello specifico, il modellino in questione presenta 12 batterie al litio, scatole del cambio dedicate e cuscinetti di grandi dimensioni, oltre a delle piastre di protezione e dei paraurti in metallo. Non mancano delle travi di rinforzo per non avere nessuna remora anche nell’off-road più spietato.

Si potrà avere da maggio

Realizzato dalla Xtreme RC, con un progetto proposto sulla piattaforma di crowfunding Kickstarter, il Brawler V2 verrà consegnato a partire da maggio, ma intanto è possibile procedere con i pre-ordini. Grazie ad una videocamera consentirà di effettuare delle riprese per realizzare dei video decisamente movimentati, perché chi acquista questo genere di veicoli ama l’azione e condividere le sue imprese dinamiche.