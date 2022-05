BMW XM: ecco le prime foto del nuovo SUV

Su Instagram hanno fatto la loro comparsa alcune foto della nuova BMW XM, in quella che sembra la sua veste finale. Gli scatti pagano lo scotto della parziale mascheratura della carrozzeria, con protezioni bianche a difesa di alcuni elementi stilistici, ma bastano a farsi un’idea abbastanza chiara sulla fisionomia definitiva del modello. Cresce intanto l’attesa per il suo arrivo, che suscita grande curiosità, non solo fra i cultori dell’elica blu. Per vedere tutte le immagini del futuro modello, basta cliccare sui cursori del post in coda a questo articolo.

Anche qui il family feeling ruota, soprattutto, attorno al “doppio rene” frontale, diventato negli anni esageratamente grande per le auto del marchio. Questo ha aperto infinite discussioni fra gli appassionati, molti dei quali non digeriscono l’enorme elemento identificativo che, a loro avviso, sporca la classica eleganza sportiva delle opere della casa bavarese. In effetti, la classe ne risente, ma le ragioni di mercato non sempre ascoltano quelle del cuore. L’innesto del vistoso elemento grafico sembra guardare all’oriente, forse per soddisfare gusti globali meno attenti ai canoni tradizionali della bellezza.

L’esemplare camuffato della nuova BMW XM è stato pizzicato in un aeroporto di una città non meglio precisata. Cinque gli scatti messi in rete, sul profilo Instagram dell’utente wilcoblok. Nel set, si possono ammirare anche gli interni, ma solo parzialmente, per le grandi schermature a loro protezione. Inizialmente, questo SUV dell’ovale blu dovrebbe essere alimentato da un motore V8 ibrido plug-in, di nuova concezione, con 653 cavalli e 800 Nm di coppia all’attivo. Poi sarà il turno di una versione più muscolare della stessa specie, che si gioverà della spinta di ben 748 cavalli, con un picco di coppia pari a 1.000 Nm. L’autonomia, in modalità full electric, dovrebbe spingersi fino agli 80 chilometri: davvero niente male, per chi ama questa modalità dinamica. La premiére del modello avverrà entro fine anno.