BMW XM: la futura Super SUV bavarese?

Stando a quanto riportato da BMWBlog, il costruttore bavarese entrerà nel segmento delle Super SUV con l’inedita BMW XM, fino ad oggi nota come ipotetica X8. Quest’ultima denominazione sarebbe stata scartata allo stesso modo della sigla iX5, dato che poi la SUV a propulsione elettrica è stata commercializzata come BMW iX.

Oltre 700 CV di potenza complessiva

La nuova BMW XM sarà svelata l’anno prossimo, per celebrare il mezzo secolo di attività della divisione sportiva BMW M. Secondo le indiscrezioni, sarà disponibile solo nella configurazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da oltre 700 CV di potenza complessiva, grazie all’abbinamento tra il motore 4.4i V8 TwinPower Turbo a benzina e il propulsore elettric eDrive.

Le principali caratteristiche

Nota al momento come Rockstar, la nuova BMW XM entrerà in produzione nel mese di dicembre del 2022 e sarà assemblata fino al mese di novembre del 2027. Tra le specifiche caratteristiche figureranno gli imponenti cerchi in lega da 23 pollici di diametro e numerose componenti in fibra di carbonio, mentre il prezzo base ammonterà a non meno di 180.000 euro.