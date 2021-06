Bmw iX al Milano Monza Motor Show 2021

La nuova generazione di modelli ad alimentazione 100% elettrica si dà appuntamento al Milano Monza Motor Show, prima grande kermesse europea 2021 dedicata alla mobilità, che apre oggi (giovedì 10 giugno) al grande pubblico, per concludersi domenica 13 e si tiene nell’interessante formula del “Salone diffuso” ad ingresso libero.

Ecco la gamma e i prezzi

Nel “parterre” delle novità di mercato – un centinaio di vetture, portate da 63 Case costruttrici, fra cui si segnala una decina di anteprime assolute – Bmw espone l’attesa iX, pronta per entrare in produzione ed il cui esordio sul mercato è previsto a partire da novembre 2021, nelle versioni xDrive40 e xDrive50, con livelli di potenza compresi fra 326 e 523 CV e fino a 630 km di autonomia. Già definiti i prezzi di vendita, che partiranno da 84.000 euro, così come il successivo ingresso di una declinazione più sportiva ed ancora più potente: Bmw iX M60 da 600 CV.

Appuntamento in Piazza Duomo

Al MIMO 2021, e per la precisione nella centralissima Piazza Duomo, Bmw espone un esemplare di Bmw iX xDrive50, ovvero – come si accennava qui sopra – la versione più potente nella gamma di imminente lancio commerciale. Il nuovo “elettro-SUV” (o, per come lo stesso marchio bavarese lo indica, SAV, cioè “Sport Activity Vehicle”) viene equipaggiato – analogamente alla versione xDrive40 – di un modulo formato da due motori elettrici, uno per ogni assale e dotati di recupero dell’energia in frenata a gestione intelligente (la frenata rigenerativa viene adattata in funzione delle istantanee situazioni di guida rilevate dal navigatore e dai sensori di bordo), in modo da offrire la trazione integrale (xDrive), a controllo elettronico su ogni ruota, senza che vi sia necessità dell’albero di trasmissione. L’alimentazione si affida ad un pacco batterie agli ioni di litio da oltre 100 kWh di capacità lorda (circa 70 kWh per xDrive40).

Le altre novità di Bmw Group

Accanto a iX xDrive50, Bmw espone al MIMO 2021 una rappresentanza della propria lineup “green” e high performance, due degli atout che fanno parte del più recente percorso di immagine da parte del “colosso” bavarese. In rassegna ci sono, nell’ordine: