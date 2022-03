BMW X7 restyling 2023: è lei nella foto rubata?

Sta circolando in rete un’immagine, non ufficializzata dalla Casa madre ma probabilmente sfuggita, che mostra un’interessante BMW X7 rinnovata, l’aggiornamento della SUV grande bavarese atteso per il 2023.

BMW X7 2023: le novità estetiche

La casa automobilistica tedesca starebbe lavorando alla nuova X7 già da diverso tempo e durante gli ultimi mesi, effettivamente, sono stati avvistati diversi prototipi.

Secondo le indiscrezioni il SUV di Monaco aggiornato riceverà nuovi fari sdoppiati con una sezione superiore che ospiterà le luci di marcia diurna a LED, mentre nella sezione inferiore è dove si troveranno i fari principali. Il tutto darà una nuova immagine frontale alla BMW X7 2023.

Esteticamente la nuova BMW X7 sfoggerà anche un paraurti anteriore rivisto, con nuove prese d’aria. Altre differenze visibili nelle foto spia dei prototipi includono una piccola griglia a forma triangolare dietro i passaruota anteriori e un nuovo set di ruote. Ci si aspetta, inoltre, una nuova fanaleria posteriore.

Doppio schermo curvo, come sulla iX e sulla i4

Molto probabilmente le novità della nuova BMW Xt 2023 riguarderanno anche gli interni e questo potrebbe includere un display curvo per il quadro strumenti digitale e per l’interfaccia dell’infotainment, proprio come visto sulla iX e sulla i4 e che troveremo anche sulle nuove Serie 3 e Serie 4.

Le novità meccaniche non sono state ancora confermate, ma la nuova X7 sarà probabilmente offerta con motorizzazioni modificate e, probabilmente, con una variante ibrida plug-in. Con certezza sappiamo anche che Alpina sta già sviluppando la sua versione del modello aggiornato, soprannominata XB7.