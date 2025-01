Chi ha detto che l’innovazione debba aspettare? Non BMW, che ha già svelato la sua roadmap per il 2025. Il costruttore bavarese si prepara a una rivoluzione tecnologica che attraverserà l’intera gamma, dalla berlina BMW i5 al SUV BMW X3, con novità che toccheranno sia il mondo elettrico che quello termico. A partire da marzo 2025, i clienti potranno beneficiare di autonomia elettrica estesa per i modelli a batteria, motorizzazioni inedite per la Serie 2 Gran Coupé e un potente sei cilindri diesel per la X3.

BMW, quante novità

L’elettrica i5 fa un balzo in avanti nell’efficienza grazie all’implementazione di semiconduttori evoluti e pneumatici ottimizzati, guadagnando ben 47 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP. Il comfort sale di livello con l’aggiunta di serie della BMW Interaction Bar e dell’impianto audio premium Harman Kardon.

Nel segmento delle coupé a quattro porte, la Serie 2 Gran Coupé accoglie due nuove versioni: una entry-level da 122 CV con tre cilindri e una più potente da 218 CV con tecnologia mild-hybrid e trazione integrale, capaci rispettivamente di sprint 0-100 in 9,9 e 6,4 secondi.

Non mancano le vetture, ce ne sono per tutti i gusti

Per gli amanti delle prestazioni diesel, la BMW X3 si arricchisce della versione 40d xDrive: un sei cilindri da 303 CV che promette accelerazioni da sportiva pura, raggiungendo i 100 km/h in soli 5,4 secondi.

L’elettrificazione prosegue anche sul fronte ibrido plug-in, con X1, Serie 2 Active Tourer, Serie 7 e XM che ricevono un upgrade della potenza di ricarica AC a 11 kW. Non mancano aggiornamenti tecnologici trasversali, dalla Digital Key Plus per la iX alle nuove finiture per Serie 5 e M5. La casa bavarese dimostra così di voler mantenere il passo con l’evoluzione del mercato, offrendo soluzioni all’avanguardia per ogni tipo di mobilità, confermando il suo impegno verso innovazione e tecnologia auto di ultima generazione.