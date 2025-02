BMW Serie 1 tornerà alla trazione posteriore nel 2025, abbandonando definitivamente la configurazione a trazione anteriore introdotta nel 2019. Questo cambiamento segna un deciso ritorno alle origini per il modello entry-level della casa automobilistica tedesca.

BMW Serie 1, la trazione torna dietro

La nuova piattaforma Neue Klasse sarà il cuore tecnologico della vettura, portando con sé una rivoluzionaria gamma di motori elettrici di sesta generazione. Il sistema di propulsione prevede una configurazione dual-motor: l’unità anteriore offrirà una potenza compresa tra 160 e 241 cavalli, mentre quella posteriore raggiungerà tra 268 e 402 cavalli, garantendo prestazioni elevate e un’esperienza di guida unica.

In un contesto in cui molti concorrenti si ritirano dal segmento delle compatte premium – come Mercedes con la Classe A e Audi con A1 e Q2 – BMW sceglie di distinguersi. La casa bavarese rimane fedele al segmento, proponendo un’offerta che combina accessibilità e innovazione tecnologica.

Una scelta ponderata

La decisione di ritornare alla trazione posteriore rappresenta anche una risposta alle critiche dei puristi del marchio, che non avevano mai completamente accettato il passaggio alla trazione anteriore nelle ultime due generazioni. Anche nelle future versioni elettriche, la Serie 1 manterrà questa configurazione esclusiva, preservando il DNA sportivo che caratterizza BMW.

Nonostante i dettagli estetici e le specifiche definitive siano ancora sconosciuti, le basi tecnologiche suggeriscono che la nuova BMW Serie 1 potrebbe ridefinire gli standard del segmento delle compatte premium. Il debutto ufficiale è atteso nei prossimi mesi, quando verranno svelate tutte le caratteristiche di questo modello che promette di combinare tradizione e innovazione, proiettando BMW verso il futuro del mercato automobilistico nel 2025.