BMW: nuove versioni speciali per X5, X6 ed X7

Dal prossimo mese di agosto, le BMW X5 ed X6 saranno disponibili nella versione speciale Black Vermilion, mentre la BMW X7 sarà proposta nella speciale declinazione Frozen Black. Già in vendita sul mercato tedesco, i prezzi delle nuova BMW X5 Black Vermilion, X6 Black Vermilion ed X7 Frozen Black ammontano rispettivamente a 93.200 euro, 100.700 euro e 108.700 euro.

Calandra rossa per X5 e X6

Sia la nuova BMW X5 Black Vermilion che la nuova BMW X6 Black Vermilion sono riconoscibili per la colorazione Frozen Black Metallic di BMW Individual della carrozzeria, ma soprattutto per la calandra a doppio rene di colore rosso. Inoltre, sono previsti i fari M Shadow Line dotati di BMW Laser Light con la firma luminosa ad X di colore blu ed i cerchi in lega 742M a doppie razze da 22 pollici di colore Orbit Grey Matt con le pinze dei freni di colore rosso. La caratterizzazione dell’abitacolo, invece, comprende gli interni in pelle Merino Black di BMW Individual con le cuciture a contrasto di colore rosso, gli inserti in alluminio e mogano Fineline Black, più il cielo in Alcantara di colore antracite.

Look Total Black per la X7

Tra le specifiche caratteristiche della nuova BMW X7 Frozen Black, invece, figurano la carrozzeria di colore Frozen Black Metallic, i cerchi in lega 758I di colore Orbit Grey da 22 pollici di diametro con le razze ad Y e le pinze di colore High Gloss Black, i pacchetti M Sport Package ed Mi High Gloss Shadow Line, nonché il cielo in Alcantara di colore grigio.