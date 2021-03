BMW X6 by AC Schnitzer

AC Schnitzer ha presentato il suo ultimo progetto per la BMW X6. Il più grande SUV coupé del marchio di Monaco ha un fascino particolarmente sofisticato, elegante e sportivo. Ancor di più quando monta il pacchetto opzionale “M Sport”. Ma il preparatore tedesco ha provato ad andare oltre sviluppando un pack di miglioramenti che offre una dose extra di forza e aggressività alla sport utility bavarese con il tetto spiovente.

Nello specifico si tratta di un pacchetto particolarmente adatto ai proprietari di una qualsiasi delle versioni meccaniche della BMW X6, ad eccezione della X6 M e della M50.

Body-kit

Tra le novità spiccano i nuovi passaruota che allargano di 9 millimetri la parte anteriore e 30 millimetri il posteriore, a cui si aggiungono i 10 millimetri in più dell’asse. Grazie alla carreggiata più ampia la BMW X6 di Schnitzer guadagna stabilità ed equilibrio sull’asfalto, quasi al livello della X6 M, e monta spettacolari cerchi in lega da 22 pollici con pneumatici 275/35 all’anteriore e 315/30 al posteriore.

Assetto ribassato

I clienti potranno inoltre optare per un abbassamento di 25 millimetri della scocca da terra, grazie a nuove molle e ammortizzatori. Questa possibilità è limitata però solo alle versioni che non dispongono di sospensioni pneumatiche.

Le minigonne laterali si adattano al nuovo paraurti anteriore, che presenta prese d’aria più grandi e uno spoiler pronunciato, insieme a ulteriori prese d’aria speciali. Nella parte posteriore solo gli stemmi del tuner e il nuovo spoiler sul portellone differenziano questa X6 dall’originale.

AC Schnitzer offre anche dettagli distintivi anche per gli interni, dai pedali e poggiapiedi in alluminio, così come i paddle del cambio e il pomello iDrive del cambio sul tunnel centrale. Il tuner ha inoltre confermato che sta preparando aggiornamenti meccanici e una centralino riprogrammata per offrire prestazioni extra per le versioni diesel 30d da 286 CV e 650 Nm di coppia e per la 40d, con i suoi 340 CV e 700 Nm di coppia.