BMW si prepara a rivoluzionare la sua iconica berlina sportiva con un ambizioso restyling che combina un design avveniristico, un’avanzata tecnologia ibrida e una nuova filosofia stilistica. La futura M5 manterrà il suo DNA sportivo, ma abbraccerà l’innovazione della piattaforma Neue Klasse, ridefinendo il concetto di berlina di lusso.

La rivoluzione Neue Klasse

Il prossimo capitolo della M5 sarà caratterizzato da un linguaggio stilistico completamente rinnovato, ispirato alla filosofia Neue Klasse. I test effettuati in Lapponia rivelano una berlina che conserva la celebre griglia a doppio rene, ora più grande e armonizzata con i nuovi gruppi ottici a LED. Il frontale è stato riprogettato per ottimizzare sia l’estetica che le prestazioni di raffreddamento del sistema propulsivo ibrido.

Le linee laterali esibiscono una muscolosità distintiva della gamma M, mentre il posteriore presenta fanali orizzontali più sottili e un imponente diffusore che integra i quattro terminali di scarico. Con una lunghezza complessiva di circa 5 metri, la nuova M5 promette di mantenere quella presenza scenica che l’ha sempre resa unica.

Innovazione tecnologica sotto il cofano

La trasformazione più significativa riguarderà il sistema propulsivo. La prossima generazione potrebbe integrare la tecnologia eDrive di sesta generazione, che utilizza batterie a maggiore densità energetica per migliorare l’autonomia in modalità elettrica. In alternativa, BMW potrebbe scegliere un pacco batterie più compatto e leggero per contenere il peso, un aspetto critico per il modello attuale che supera le 2,5 tonnellate.

Questa evoluzione tecnica rappresenta l’impegno di BMW verso un equilibrio tra prestazioni elevate e sostenibilità ambientale, rispondendo alle richieste di un mercato in continua evoluzione.

BMW M5 abitacolo proiettato nel futuro

Sebbene i dettagli degli interni siano ancora riservati, si prevede che la nuova M5 includa le più recenti innovazioni del marchio. Tra queste, il sistema iDrive X e il Panoramic Vision Display, tecnologie che promettono di rendere l’esperienza di guida più immersiva e connessa.

BMW M5 restyling: tempistiche di lancio

Seguendo la tradizione, il Life Cycle Impulse (LCI) di BMW viene generalmente introdotto quattro anni dopo il lancio del modello. Questo collocherebbe il debutto del nuovo restyling della M5 intorno al 2027. Tuttavia, il programma Neue Klasse potrebbe accelerare i tempi, offrendo ai clienti un accesso anticipato alle nuove tecnologie e innovazioni stilistiche.

Con questo aggiornamento di grande portata, la BMW M5 si prepara a rafforzare la sua posizione di leader tra le berline sportive di lusso, combinando innovazione e tradizione per rimanere un’icona indiscussa dell’automobilismo.