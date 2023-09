BMW M4 CS confermata per il 2024

BMW ha in programma di lanciare una serie di nuove auto sportive nei prossimi anni, tra cui la M4 CS, una versione più potente e leggera della coupé M4. La M4 CS sarà presentata nel 2024, dopo il restyling della M3 e della M4 previsto per il 2023. Inoltre, BMW ha annunciato che la nuova generazione della M5 e della M5 Touring arriverà nel 2024, con una motorizzazione ibrida plug-in inedita per il marchio.

BMW lancerà la nuova M4 CS, la nuova M5 e il restyling della M3

La M4 CS sarà basata sulla M3 CS, una berlina super-sportiva lanciata a gennaio 2023. La M4 CS avrà lo stesso motore e lo stesso sistema di trazione, ma con alcune modifiche al telaio, alla carrozzeria e agli pneumatici per migliorare le prestazioni e la guidabilità.

Prima della M4 CS, BMW aggiornerà la M3 e la M4 con un restyling di metà ciclo. Le due auto sportive riceveranno alcuni ritocchi estetici, come i nuovi fari anteriori e posteriori. Non si sa ancora se ci saranno anche cambiamenti nella meccanica o nella potenza, ma si presume che le versioni Competition rimarranno a 510 CV. Il restyling della M3 e della M4 dovrebbe arrivare nel 2023.

Infine, BMW ha confermato che la nuova generazione della M5 e della M5 Touring sarà presentata nel 2024. Le due auto saranno le prime del marchio a utilizzare una motorizzazione ibrida plug-in, che combinerà un motore V8 biturbo da 4 litri con uno o più motori elettrici. La potenza totale dovrebbe essere intorno ai 790 CV e la coppia massima di 1.000 Nm.