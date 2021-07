BMW M4 Competition vs Chevrolet Corvette C8 [Video]

Le auto potenti hanno un fascino particolare, anche se seguono filosofie diverse, come nel caso della BMW M4 Competition e della Chevrolet Corvette C8. Sono modelli che battono strade lontane fra loro, con l’obiettivo comune di regalare un grande piacere di guida. Fra l’altro, sulla tedesca il motore è disposto nella parte anteriore mentre sull’americana è alle spalle del pilota.

Edmunds le ha messe a confronto per scoprire qual è la migliore. Entrambe le vetture usate per il test sono state configurate con una lunga lista di accessori, che hanno fatto lievitare il prezzo, spingendolo ben al di sopra di quello base, ma le cifre sembrano sufficientemente simili per poter ipotizzare uno stesso target di clientela, almeno in termini di forza economica.

Il 6 cilindri biturbo da 3 litri della BMW M4 Competition sviluppa una potenza massima di 510 cavalli a 6250 giri al minuto, con una coppia di 650 Nm già a partire da 2750 giri al minuto. Il V8 aspirato da 6.2 litri della Chevrolet Corvette C8 eroga 497 cavalli a 6450 giri al minuto, con una coppia di 630 Nm a 5150 giri al minuto.

L’energia in gioco è molto simile, ma il calcio iniziale più forte della vettura dell’elica blu la fa sembrare più vigorosa, anche se la supercar statunitense ha vinto la drag race, sullo 0-100 km/h e sui 400 metri con partenza da fermo. Carlos Lago, che ha materialmente confrontato le due auto, assegna la vittoria alla Corvette, per il suo valore e l’ampiezza delle capacità, ma la BMW è lì, ad un soffio. A voi il video!