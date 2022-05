Cinquant’anni fa debuttava la BMW Motorsport GmbH, una delle divisioni sportive più popolari e temprate al mondo. Meglio conosciuta come BMW M, continua a mantenere la filosofia iniziale e a realizzare veicoli da sogno, almeno per gli appassionati della guida sportiva. Per celebrare il suo 50° anniversario il brand di Monaco ha preparato una collezione esclusiva che delizierà i fan più accaniti: le BMW M3 e M4 50 Jahre, che si presentano con una configurazione speciale e la consueta spiccata sportività.

Meccanica originale

La parola tedesca Jahre si riferisce agli anni e l’abbiamo già vista in altre edizioni commemorative come la precedente M3 30 Jahre, M4 Cabrio 30 Jahre o Series 7 40 Jahre. Ora vediamo come i modelli di medie dimensioni all’interno della famiglia delle auto sportive BMW sono vestiti in modo speciale, pur mantenendo sempre la loro essenza. Ciò significa che sotto il cofano c’è il sei cilindri in linea da 3,0 litri biturbo da 510 CV, la cui potenza è trasmessa a tutte e quattro le ruote grazie alla tecnologia M xDrive.

I segni di riconoscimento della BMW M4 50 Jahre Edition

La BMW M4 50 Jahre è quella che arriverà in Europa in edizione limitata. Può essere scelta con i colori esterni Carbon Black, Macao Blue, Brands Hatch Grey, Imola Red e San Marino Blue; alcuni dei più mitici nella storia della coupé. Ci sono anche ruote forgiate M da 19 pollici sull’asse anteriore e ruote da 20 pollici sull’asse posteriore che possono essere scelte nelle tonalità opache Orbit Grey e Gold Bronze. Per la Cina verranno lanciati anche i colori per la carrozzeria Fire Orange e Stratus Grey.

Interni personalizzati

In ogni caso gli interni di questi veicoli ricevono dettagli distintivi come le placche commemorative che dimostrano che si tratta di un’edizione speciale. Lo stesso vale per i poggiatesta dei sedili sportivi M, ricamati con la scritta “M4 Edition 50 Jahre BMW M”. E dall’altra parte dell’Oceano ci sarà la BMW M3 50 Jahre, limitata a 500 unità per Stati Uniti e Canada.

In questo caso i clienti statunitensi potranno scegliere tra i colori Vermilion Red, Techno Violet, Interlagos Blue, Fire Orange e Limerock Grey; con le ruote forgiate M disponibili nell’unica colorazione Orbit Grey. Il quadro estetico si completa con alcune parti BMW M Performance in fibra di carbonio, come lo splitter anteriore, lo spoiler posteriore o gli scarichi.