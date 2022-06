BMW M3 Touring: è record al Nurburgring tra le wagon

La campagna di lancio per la BMW M3 Touring sta entrando nel vivo e, per accrescere l’attesa di questo nuovo modello iconico, la Casa dell’Elica ha pubblicato un video. Un filmato in cui la vettura in questione demolisce supercar blasonate con un nuovo record nell’inferno verde.

Record al Nurburgring tra le wagon per la BMW M3 Touring

Nel video, la BMW M3 Touring divora l’asfalto del vecchio Nurburgring compiendo un giro con un tempo di 7:35.060. Si tratta del nuovo primato per le vetture con carrozzeria wagon. Al di là di questo risultato, comunque lusinghiero, è doveroso ricordare come, nell’impresa, la BMW M3 Touring abbia scalzato dalla classifica dei tempi vetture iconiche quali la Honda NSX di seconda generazione, la sorella maggiore BMW M5 Competition (F90), e la cattivissima Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera.

La BMW M3 Touring arriverà il 23 giugno e sarà cattiva

La data d’uscita della BMW M3 Touring, quella in cui sarà presentata ufficialmente, è il 23 giugno, ma il modello in questione è già stato immortalato numerose volte dalle foto spia. Inoltre, non sono pochi gli scatti trapelati sul web dell’auto in veste quasi definitiva. L’estetica rivela un frontale con il Doppio Rene di generose dimensioni come sulla M3 berlina. La wagon sportiva presenta anche un cofano sporgente, delle calotte dei retrovisori particolarmente aerodinamiche, e 4 terminali di scarico al posteriore.

Trazione integrale e motore 3.0 biturbo da 510 CV

Secondo i rumors dovrebbe essere offerta esclusivamente in versione Competition con trazione integrale. Per cui il motore dovrebbe essere il sei cilindri biturbo da 3,0 litri con 510 CV e 650 Nm di coppia massima. Quindi, le prestazioni dovrebbero essere simili a quelle della M3 Competition xDrive berlina, che accelera da 0 a 96 km/h in 3,4 secondi, e raggiunge una velocità massima di 290 km/h.

Chi sarà a sfidarla?

Vedremo se Audi o Mercerdes raccoglieranno la sfida e tenteranno di battere il record della wagon dell’Elica al ring, Forse la moda delle wagon sportive potrebbe tornare in auge come ai tempi della Volvo 850 che correva nel campionato turismo.