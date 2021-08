BMW M3 Competition vs Mustang e Nissan Skyline potenziate | Video

La drag race che vi proponiamo oggi mette a confronto una BMW M3 Competition con una Ford Mustang e una Nissan Skyline R34 GT-R (queste ultime due sottoposte a un processo anabolizzante nel motore). Il match non è proprio equilibrato sulla carta, ma gli uomini di CarWow hanno fatto questa scelta, per verificare l’andazzo delle cose nel mondo reale. Come è andata a finire? Ovviamente non vi anticipiamo nulla, per lasciare intatto il piacere della scoperta. Sarà la visione del video a dare le risposte cercate. Nell’attesa, spendiamo due parole sulle auto protagoniste della sfida in accelerazione.

Partiamo dalla BMW M3 Competition, che si giova della spinta di un sei cilindri biturbo da 3.0 litri, capace di erogare una potenza massima di 510 cavalli, con 650 Nm di coppia. Tanta energia viene scaricata sulle ruote posteriori, con l’ausilio di un cambio automatico a 8 velocità. Quelle della sportiva dell’elica blu sono cifre molto serie, ma le rivali della drag race odierna si spingono oltre.

La Ford Mustang gode infatti, nell’esemplare impegnato nel confronto, del vigore di un V8 da 5.0 litri dotato di compressore che sviluppa una potenza massima di 730 cavalli e una coppia di 690 Nm. Anche qui la forza del propulsore viene scaricata sulle sole ruote posteriori, con il supporto di un cambio automatico a 6 marce. Cifre ancora maggiori giungono dal sei cilindri biturbo della Nissan Skyline R34 GT-R protagonista della drag race, che si spinge fino a quota 750 cavalli e 800 Nm di coppia. Qui l’energia giunge a terra sulle quattro ruote motrici, con l’ausilio di in cambio manuale a 6 marce. Avranno vita facile le due auto più potenti? Vi dico solo che a volte le cifre non dicono tutto…

