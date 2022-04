BMW M135i xDrive by Manhart: aggressiva hot hatch da 350 CV

Al vertice della gamma della Bmw Serie 1 troviamo la variante sportiva BMW M135i xDrive, forte di un 2.0 litri turbo in grado di scaricare sulla trazione integrale la bellezza di 306 CV, più che sufficienti per bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi. Nonostante le prestazioni di primo livello offerte dalla hot hatch tedesca, gli incontentabili possono comunque rivolgersi al celebre tuner internazionale Manhart che ha realizzato un kit estetico-meccanico in grado rendere ancora più “cattivo” questo prestante modello.

Aumento fino a quota 350 CV

Per quanto riguarda la parte meccanica, Manhart ha ottimizzato il propulsore con un nuovo sistema d’aspirazione in carbonio abbinato ad una nuova mappatura della centralina, inoltre è stato sostituito anche l’impianto di scarico che permette di aumentare la potenza e offrire un suono più coinvolgente. Il risultato di questo lavoro sono ben 350 CV che permettono di abbassare il tempo relativo all’accelerazione 0-100 km/h e di superare la velocità massima che prima risultava limitata a 250 km/h.

BMW M135i xDrive by Manhart: le immagini ufficiali Guarda le altre 21 fotografie →

Nera e aggressiva

Anche l’estetica della vettura è stata modificata e resa più aggressiva grazie all’uso di componenti specifici. La vettura – personalizzata con una livrea di colore nero impreziosita da sottili linee rosse – sfoggia cerchi in lega da 20 pollici Manhart GTS che calzano pneumatici 235/30, uno splitter anteriore di grandi dimensioni, così come un enorme diffusore, nuove minigonne e un vistoso spoiler posteriore. La vettura può inoltre contare anche su un assetto più basso di 28 mm grazie all’uso di sospensioni H&R, inoltre per tenere a bada le prestazioni più elevate il tuner si è affidato ad un impianto frenante dotato di dischi maggiorati.