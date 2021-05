BMW: le novità di gamma in arrivo nell’estate 2021

Dal prossimo luglio saranno introdotte numerose novità per numerosi modelli di BMW, a partire dal dispositivo Lane Departure Warning aggiornato con funzioni aggiuntive per le varie Serie 3, Serie 4, Serie 5, Serie 6, Serie 7, Serie 8, X5, X6 ed X7. Inoltre, è previsto il climatizzatore automatico quadrizona con il filtro a nanoparticelle per le Serie 5 e Serie 6, più i dettagli della carrozzeria di colore BMW i Blue e il lettering electrified by i per le versioni a propulsione ibrida Plug-In delle Serie 3, Serie 5, Serie 7 ed X5, quest’ultima disponibile anche con gli pneumatici Pirelli in gomma naturale certificata FSC.

Tante nuove personalizzazioni

Molte novità dell’estate 2021 riguardano le personalizzazioni, come la colorazione Piemont Red e il cielo dell’abitacolo di colore antracite per la BMW X6, i sedili sportivi multifunzione per la Serie 6 Gran Turismo, le tinte Phytonic Blue e Skyscraper Grey per la BMW Serie 2 Gran Coupé, il colore Snapper Rocks Blue e l’optional Storage Package con nuova funzione cargo da litri di volume supplementare del bagagliaio per la BMW Serie 1, gli interni in tessuto tecnico Sensatec traforato anche con i sedili sportivi e la colorazione Aventurin Red di BMW Individual per la BMW Serie 3.

Tutte le novità per la sportiva Serie 4

La gamma della nuova BMW Serie 4 Cabrio è stata ampliata con la versione diesel 430d da 286 CV di potenza e 650 Nm di coppia massima, tra l’altro dotata della tecnologia MHEV. La BMW Serie 4 Coupé, invece, è proposta nelle versioni 420i da 184 CV e 430i da 245 CV con la trazione integrale xDrive e il cambio automatico Steptronic ad otto rapporti, nonché nella sportiva declinazione M440i a trazione posteriore da 374 CV di potenza. Tra le nuove personalizzazioni, invece, figurano le tinte BMW Individual Aventurin Red ed M Brooklyn Grey per la carrozzeria, più gli interni in tessuto tecnico Sensatec traforato in quattro colorazioni.