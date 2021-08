BMW iX5 Hydrogen: la nuova creatura di Monaco di Baviera

Prosegue il conto alla rovescia per il Salone dell’auto di Monaco di Baviera, dove BMW vuole registrare il ruolo di assoluta protagonista, anche grazie alla nuova iX5 Hydrogen. Anticipata dal concept BMW i Hydrogen NEXT , l’iX5 Hydrogen è un SUV ecologico che verrà utilizzato per test e dimostrazioni a partire dal prossimo anno. Dall’aspetto immediatamente riconoscibile, l’iX5 Hydrogen segue le orme del modello standard ma presenta un frontale unico con dettagli BMW i Blue, inserti in rete distintivi e componenti stampati in 3D. Il modello sfoggia anche un paraurti posteriore e un diffusore unici, oltre a un particolare badge che recita: “cella a combustibile a idrogeno”. Interessanti i cerchi in lega aerodinamici da 22 pollici, che sono “avvolti” da pneumatici prodotti in modo sostenibile in gomma naturale e rayon.

Caratteristiche

La BMW non ha parlato molto degli interni, ma in gran parte si tratterà di quanto già visto nel modello standard. Tuttavia, possiamo notare una manciata di tocchi speciali tra cui accenti blu e badge “cella a combustibile a idrogeno”. Sotto il cofano, c’è un propulsore a celle a combustibile alimentato da due serbatoi da 700 bar costruiti in plastica rinforzata con fibra di carbonio. Contengono quasi 6 kg di idrogeno e possono essere ricaricate in tre o quattro minuti. La BMW non ha rilasciato ancora le specifiche definitive, tuttavia ha confermato che l’iX5 Hydrogen ha un motore elettrico di quinta generazione simile a quello trovato nell’iX, in grado di sviluppare fino a 369 CV.

Scenari futuri

Mentre l’iX5 Hydrogen è tecnicamente solo un prototipo, BMW ha dichiarato che prossimamente potrebbe offrire altri modelli di celle a combustibile a idrogeno. Questi andrebbero a completare la gamma di veicoli ecologici esistenti, ma la Casa tedesca ha riconosciuto che è necessaria una solida infrastruttura di rifornimento di idrogeno per raggiungere il loro pieno potenziale.