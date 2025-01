Il mondo dell’automobile si prepara ad accogliere una rivoluzione con il lancio della BMW iX3 Neue Klasse, previsto per il 2026 o 2027. Questo nuovo SUV elettrico promette di ridefinire gli standard del settore, combinando tecnologia avanzata, design innovativo e un’autonomia senza precedenti.

BMW iX3, un design convincente

Con un design accattivante e contemporaneo, la BMW iX3 si distingue per una fascia anteriore caratterizzata da una griglia a doppio rene ridotta e posizionata in alto. Questa scelta stilistica, unita a una firma luminosa a LED distintiva e a maniglie delle portiere a filo, dona al veicolo un aspetto elegante e moderno. La tonalità Phoenix Yellow, proposta in un concept speculativo, sottolinea ulteriormente la vivacità e il carattere del SUV.

All’interno, il focus è sulla tecnologia e sull’ergonomia. Il cruscotto sarà dotato di un display panoramico che integra il sistema operativo iDrive di nuova generazione. Questo sistema, oltre a migliorare l’esperienza utente, offrirà una densità energetica superiore del 20% rispetto ai modelli precedenti. BMW ha scelto di non seguire la tendenza di installare schermi sempre più grandi, concentrandosi invece sulla sicurezza e sull’usabilità. Il debutto del Panoramic Vision, un elemento chiave di questa nuova generazione, rappresenta un passo avanti significativo nel settore.

Un altro aspetto cruciale della BMW iX3 è l’autonomia. Grazie a un pacco batteria all’avanguardia, il SUV elettrico potrebbe raggiungere un’autonomia WLTP di circa 800 km, posizionandosi ai vertici della categoria. La ricarica sarà inoltre più rapida del 30%, rispondendo alle esigenze di una mobilità sempre più veloce e sostenibile. La gamma comprenderà diverse varianti, tra cui il modello M60 xDrive, pensato per gli appassionati di prestazioni elevate.

Produzione in Ungheria

La produzione della BMW iX3 avverrà nel nuovo stabilimento in Ungheria, sottolineando l’impegno del marchio verso l’innovazione e la sostenibilità. Con questo modello, BMW punta a consolidare la sua posizione nel mercato delle auto elettriche, rispondendo alle richieste di un pubblico sempre più attento all’ambiente e alla tecnologia.

La BMW iX3 Neue Klasse si preannuncia come un punto di riferimento per il futuro dei SUV elettrici, combinando design, tecnologia e prestazioni in un unico veicolo.