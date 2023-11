BMW iM3: registrato il nome ma la futura berlina elettrica non si chiamerà così

BMW ha fatto domanda per un brevetto sul nome BMW iM3 presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e l’ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi (DPMA). Al momento invece non sono stati trovati documenti simili presso l’ufficio statunitense dei brevetti e dei marchi. Inoltre, le domande europee sono ancora in attesa, quindi sembra che nulla sia ancora definitivo.

BMW iM3: si chiamerà così la futura versione elettrica della berlina della casa tedesca?

È ormai noto che BMW M sta sviluppando auto con motore elettrico. Nel luglio di quest’anno, il responsabile della BMW M Frank van Meel ha dichiarato di essere interessato a rendere la prossima generazione M3 e M4 totalmente elettriche, purché possano superare le prestazioni della gamma attuale. Per quanto riguarda l’accelerazione il passaggio all’elettrico non è un problema per la M3, ma la sua fama si basa anche su altri aspetti. Batterie troppo pesanti possono compromettere la guidabilità. Basta pensare al fallimento della BMW nella gara della Pikes Peak con l’XM, un SUV elettrico molto pesante, che si è schiantato.

Secondo indiscrezioni una BMW iM3 totalmente elettrica potrebbe arrivare nel 2027 e convivere con una versione a combustione. Le registrazioni di un nome iM3 confermano queste informazioni, mostrando la possibilità che nella gamma di BMW vi possa essere spazio sia per la M3 che per iM3. Quindi, sebbene il futuro della BMW M preveda l’uso dell’elettricità, potrebbe non essere solo elettrico. Vedremo che novità emergeranno nelle prossime ore a proposito di ciò. Da pochi minuti però è arrivata la smentita dei tedeschi. In un’intervista con la rivista Top Gear , il capo della BMW M Frank van Meel ha detto che non ci sarà mai un’auto M con la lettera “i” nel nome.