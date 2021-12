BMW i7: le foto spia ufficiali della ammiraglia elettrica

Ecco le foto spia ufficiali della nuova BMW i7, la futura ammiraglia a propulsione elettrica del costruttore bavarese, attualmente impegnata nei test di resistenza su neve e ghiaccio al circolo polare artico.

Sviluppo di propulsione e assetto

Modello ‘alter ego’ a zero emissioni della prossima Serie 7, l’inedita BMW i7 è stata impiegata al centro per i test invernali di Arjeplog, in Svezia. I test di collaudo sono stati improntati allo sviluppo della propulsione elettrica, nello specifico il pacco delle batterie e la tecnologia di ricarica. Inoltre, è stato configurato l’assetto con il setup di sospensioni, ammortizzatori e molle.

Come la iX?

Stando alle indiscrezioni, invece, la nuova BMW i7 dovrebbe condividere la tecnologia elettrica con la crossover iX, quest’ultima disponibile nella versione xDrive40 da 326 CV di potenza e 425 km di autonomia massima con il pacco delle batterie da 77 kWh, nonché nella declinazione xDrive50 da 523 CV di potenza e 650 km di autonomia massima con il pacco delle batterie da 112 kWh.