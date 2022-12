BMW i4 AC Schnitzer per la polizia tedesca

La BMW i4 è la declinazione elettrica della coupé a 4 porte della Casa dell’Elica, e adesso è stata arruolata anche dalla polizia tedesca. Nel passaggio alle forze dell’ordine non ha guadagnato solamente la livrea d’ordinanza, ma anche un tuning particolare ad opera dello specialista AC Schnitzer.

BMW i4: modificata ma in piena regola

La BMW i4 in divisa, con il vestito modificato da AC Schnitzer, rappresenta un esempio di tuning legale, in linea con tutti i principi di un’omologazione responsabile. E’ un manifesto della legalità che indica alle nuove generazioni come sia possibile intervenire sulle vetture in commercio senza infrangere la legge. E si distingue per delle minigonne maggiorate, uno spoiler posteriore in nero lucido, e per il Doppio Rene che guadagna i lampeggianti d’ordinanza. Altre luci blu lampeggianti, di grandi dimensioni, sono collocate sul tetto. Non mancano un assetto ribassato con molle specifiche, oltre a dei cerchi in lega da 20 pollici a stella con finiture grigie e nere. Anche dentro si distingue per via della finitura di colore nero intorno agli schermi della strumentazione digitale e dell’infotainment, e per la pedaliera interamente in alluminio.

La potenza rimane quella di serie

Il cuore elettrico della BMW i4 non è cambiato a livello di cavalleria, rimanendo sostanzialmente invariato. D’altra parte, le prestazioni che riesce ad offrire, come lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 3,9 secondi, le consentono di non temere gli inseguimenti. Ne deriva quindi un’autonomia speculare a quella del modello di serie, così come una medesima tempistica per la ricarica.

La i4 non è il primo tuning per la polizia tedesca

Con questa proposta, la polizia tedesca allunga la lista delle sue auto modificate, come l’Audi RS4 interpretata da ABT, e la BMW M850i ad opera di AC Schnitzer che, rispetto alla BMW i4, ha visto un upgrade di potenza significativo. Le forze dell’ordine teutoniche, inoltre, hanno nel loro garage anche la Porsche 911 Targa trasformata da TechArt. Segno inequivocabile che l’associazione dei tuner tedeschi “TUNE IT! SAFE!” è decisamente impegnata nel sostenere le modifiche illegali che possano mettere a rischio l’incolumità degli automobilisti.