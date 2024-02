BMW i3: 66.000 euro per cambiare la batteria, la fattura salata fa scalpore

A volte riparare la batteria di un’auto elettrica possa essere più costoso dell’acquisto di un’auto nuova, soprattutto se parliamo di modelli più vecchi o meno diffusi. Nel caso specifico menzionato da questo utente di Reddit di Seattle (USA), il costo richiesto di 71.208 dollari (circa 66.106 euro) per sostituire la batteria della sua piccola BMW i3 con range extender è notevolmente alto, soprattutto rispetto al valore residuo dell’auto stessa.

Il proprietario di una BMW i3 si è visto chiedere 66.000 euro per una batteria nuova

Questo tipo di situazione può sorgere in presenza di problemi gravi alla batteria o nel caso in cui la batteria non sia più coperta da garanzia. In alcuni casi, può essere più conveniente cercare un’alternativa, come l’acquisto di un’auto nuova o l’ottenimento di un’offerta di ricambio più conveniente.

Anche se questo è il preventivo più elevato che abbiamo incontrato fino ad ora, diversi altri proprietari di auto elettriche hanno riportato problemi simili. La ragione principale? È legata al design e alla struttura interna delle batterie, ma ci sono anche altri fattori da considerare.

Tra l’altro su Reddit anche altri utenti hanno confermato di aver ricevuto richieste elevatissime per lo stesso motivo per le loro BMW i3. Un altro utente ha mostrato ad esempio una fattura da 30 mila euro per lo stesso problema. Alcuni utenti di Reddit ritengono che i concessionari non siano disposti a effettuare la riparazione. Presentando ai proprietari richieste così elevate, probabilmente sperano di scoraggiarli e spingerli a cercare un’alternativa (o a acquistare una nuova auto).

“Non possono semplicemente dire: ‘no, non vogliamo farlo’, quindi rendono il prezzo così assurdo da spingere il cliente a comprare una macchina nuova”, ha scritto un utente nelle risposte. Naturalmente, non ci sono prove che il rivenditore stia deliberatamente agendo in questo modo, quindi i proprietari di i3 (e di veicoli elettrici più vecchi in generale) potrebbero dover cercare soluzioni nel mercato post-vendita.