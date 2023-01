BMW i Vision Dee: l’auto digitale al 100%

In queste ore BMW ha sorpreso i partecipanti al Consumer Electronics Show (CES) in corso a Las Vegas con la presentazione della i Vision Dee, una futuristica berlina di medie dimensioni che punta a fornire ai clienti una Digital Emotional Experience (DEE, da cui il nome).

Fuori è una berlina minimalista

L’ultimo concept della casa automobilistica tedesca sfoggia esterni minimalisti, proprio per focalizzare l’attenzione sull’esperienza digitale che offre. Adotta una forma della carrozzeria da berlina a tre volumi e presenta una serie di elementi caratteristici del design BMW che sono stati rivisti, tra cui la griglia a doppio rene, i doppi fari circolari e il nodo Hofmeister.

Un’esperienza digitale

Questa semplice filosofia progettuale continua all’interno dell’abitacolo dove è presente un intrigante volante a razza centrale verticale con punti di contatto azionabili con il movimento del pollice. BMW afferma che l’abitacolo è stato progettato in modo tale da “garantire che nulla distragga dall’esperienza digitale e dalla nuova sensazione di maggiore piacere di guida“.

Nuovo (enorme) Head-Up Display

Inoltre sulla nuova BMW i Vision Dee debutta un nuovo Head-Up Display di ultima generazione. Questo sistema proietta informazioni su tutta la superficie del parabrezza, nella parte inferiore, e sarà utilizzato dai modelli del marchio bavarese basati sulla sua piattaforma Neue Klasse a partire dal 2025.

È presente anche un intrigante “Mixed Reality Slider”. Un sistema che utilizza sensori sul cruscotto per consentire ai conducenti di decidere quante informazioni vogliono vedere sull’Head-Up Display.

Livrea camaleontica

BMW ha anche implementato l’ultima iterazione della sua tecnologia E Ink. Presentata per la prima volta su una iX mostrata al CES 2022, in bianco e nero, questa nuova versione di E Ink è a colori e consente un colore esterno completamente variabile e configurabile individualmente. Può visualizzare fino a 32 colori con la superficie dell’i Vision Dee divisa in 240 segmenti distinti.

L’auto digitale…

Il capo del design di BMW Group Adrian van Hooydonk ha dichiarato in un comunicato stampa: