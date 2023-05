BMW con un teaser anticipa un nuovo modello che svelerà la settimana prossima

BMW ci dà appuntamento dal 19 al 21 maggio per scoprire un modello unico. Con un teaser pubblicato nelle scorse ore, la casa automobilistica bavarese ha anticipato il lancio di un nuovo “pezzo unico” che farà la sua prima apparizione la prossima settimana in occasione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Gli indizi che abbiamo finora suggeriscono che si tratti di un’auto sportiva dalle dimensioni di una Z4. Tuttavia, non è chiaro se si tratti di una coupé o di una roadster. Nel suo post su Instagram, Adrian van Hooydonk ha chiarito che voleva mettersi in viaggio su una “bellissima due posti” per esplorare le Alpi fino al Mediterraneo, fornendo importanti indizi su che tipo di auto possiamo aspettarci la prossima settimana.

BMW lancerà una nuova auto la prossima settimana al Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Inoltre sempre secondo indiscrezioni, questa vettura unica di BMW sarà dotata di un motore a combustione. Inoltre non si dovrebbe trattare di una concept car futuristica. Questa auto a prima vista sembra essere un modello vicino alla produzione. Gli specchietti di dimensioni normali e i cerchi dall’aspetto consueto ne sono la prova. Dovremo aspettare ancora un po’ prima di scoprire come sarà effettivamente questa vettura sportiva.

Nell’immagine teaser pubblicata da BMW, che vi proponiamo in questo articolo, si vede una coppia e il loro cane seduti sul ciglio della strada che si affacciano su quello che pensiamo sia il Mediterraneo. È visibile solo una piccola parte della zona anteriore dell’auto, che ci fa pensare ad una Z4. Anche gli specchietti laterali sembrano simili, ma questo è solo un teaser e potrebbe anche non rappresentare quello che vedremo. Magari si tratta solo una pubblicità dall’aspetto vintage pensata appositamente per l’evento. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questa nuova auto di BMW nel corso dei prossimi giorni.