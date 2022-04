Birò Share, il car sharing approda a Procida

Lo scorso lunedì 11 aprile 2022 a Procida, capitale italiana della cultura per questo 2022, è stato lanciato il primo servizio Birò Share. Il car sharing prevede lo sbarco sull’isola di una flotta di 10 Birò, la più piccola auto elettrica a quattro ruote, prodotta e distribuita da Estrima S.p.A., azienda italiana di Pordenone (nata nel 2008) che opera nel settore della micromobilità elettrica.

Una partnership con l’azienda locale Green Way

L’iniziativa è stata lanciata in partnership con Green Way, società procidana formata da un gruppo di imprenditori locali con un forte know-how nell’ambito della mobilità green. Nell’ambito del progetto Birò Share, Green Way si occuperà della gestione della flotta per coprire la mobilità su tutta l’isola. Nello specifico la flotta di auto elettriche sarà composta da dieci Birò Big dotate di batteria maxi.

Estrima, l’anno scorso, ha investito nel settore acquisendo le società di Upooling e Sharbie, con cui ha iniziato un analogo servizio nella città di Marsiglia.

Matteo Maestri, Presidente di Estrima S.p.A., ha dichiarato:

Birò è stato pensato per semplificare la mobilità in zone in cui essa è complessa. L’Italia ha un grande patrimonio di isole e borghi di dimensioni contenute nei quali le auto rendono gli spostamenti problematici e a volte impossibili. In questi luoghi la gente desidera mezzi piccoli, coperti, protetti e Birò è la soluzione ottimale. Siamo grati a Procida e a Green Way per darci l’opportunità di cominciare da qui.

La App Birò Share creata con 2hire

Chi sceglierà di utilizzare il servizio proposto da Estrima S.p.A., avrà anche la possibilità di usufruire della tecnologia completa, sempre gestita dall’azienda, che include il software gestionale/operativo per flotta e l’utilizzo della Birò Share App. La nuova piattaforma software è stata sviluppata in collaborazione con 2hire, startup italiana con importanti riconoscimenti a livello internazionale, che si sta affermando tra i leader tecnologici nelle soluzioni di mobilità connessa e condivisa.