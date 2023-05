Bentley Speed 12: soli 120 esemplari per celebrare l’iconico W12 [FOTO]

Per celebrare la storia dell’iconico motore W12, Bentley ha creato l’esclusiva serie Speed Edition 12 in edizione limitata. La gamma comprende i modelli Bentayga, Flying Spur, Continental GT e Continental GTC nelle versioni Speed e vengono forniti con numerosi dettagli unici a livello estetico.

Tra questi spiccano il badge Edition 12, la targhetta numerata del propulsore, il ricamo Edition 12, le cuciture a contrasto dei sedili graduate per colore e l’impiallacciatura in Grand Black del cruscotto lato passeggero con la sequenza di accensione del powertrain incisa accanto al badge Edition 12 intarsiato.

Complessivamente, la casa automobilistica britannica produrrà appena 120 esemplari di ciascuno dei quattro veicoli. Le Bentley Speed Edition 12 vengono fornite con un W12 capace di sviluppare fino a 659 CV di potenza a 5000 g/min e a 900 Nm di coppia massima a soli 1500 g/min e fino a 5000 g/min.

Lateralmente ci sono dei cerchi in lega Speed da 22″

Le caratteristiche esterne sono state curate con estrema attenzione, rendendo l’edizione speciale immediatamente riconoscibile. Tra i dettagli, abbiamo le pinze freno argentate, che non sono disponibili per nessun’altra Bentley.

Le Continental GT e GTC dispongono del badge Speed Edition 12 sul parafango anteriore mentre le Flying Spur e Bentayga lo hanno nella parte posteriore assieme a quello Speed di serie. Nel cofano motore si cela una targhetta numerata Edition 12 che campeggia sul coperchio.

Non mancano la specifica Black Line, i cerchi in lega Speed da 22” in nero e il tappo autolivellante per le ruote. È disponibile come optional anche la nuova colorazione Opalite, un particolare grigio-verde chiaro.

L’abitacolo

Arrivando all’abitacolo, le Bentley Speed Edition 12 dispongono di luci di benvenuto e soglie sottoporta illuminate dedicate. Il Nero Beluga principale può essere scelto come unico colore per i rivestimenti o abbinato a Blue Brunel, Rosso Cricketball, Lino o Arancione. In ogni caso, troviamo l’impiallacciatura in Grand black lucido.

Tra le caratteristiche esclusive di questa edizione limitata abbiamo i sedili con bordatura in Mulliner Silver e ricamo Edition 12, che prevedono delle zone superiori trapuntate e cucite a contrasto in una dissolvenza graduale a tre colori, dall’antracite al porpoise fino allo stratos. I pannelli delle portiere sono trapuntati e cuciti a contrasto.

Anche le bocchette d’areazione con i tasti Organ Stop presentano il numero 12 ricavato dal pieno mentre la fascia del cruscotto lato passeggero, impiallacciato in Grand Black, presenta la sequenza di accensione del motore W12 assieme al badge Speed Edition 12 intarsiato.

Oltre alle Bentley Bentayga, Flying Spur, Continental GT e Continental GTC Speed Edition 12, gli acquirenti riceveranno un modello in scala del 15% del blocco motore W12 come manufatto commemorativo. Questo viene fuso utilizzando l’alluminio ricavato da un blocco originale.