La nuova berlina sportiva di lusso del marchio inglese verrà presentata al Goodwood Festival of Speed 2022 (dal 23 al 26 giugno) ​​con dettagli che la rendono un modello ancora più esclusivo. Lascerà al cliente la possibilità di scegliere tra un motore a benzina o un ibrido, entrambi ben al di sopra della barriera dei 500 cavalli. La Bentley Flying Spur Ssi unisce così alla Continental GT S e ​​alla Continental GTC S introdotte recentemente nella gamma. Come loro, oltre alla potenza extra, offre una serie di particolarità che la rendono ancora più esclusiva.

Bentley Flying Spur S: esterni

Esteticamente presenta alcuni dettagli in nero lucido come la griglia, che contrasta con altri elementi cromati tra cui lo stemma del marchio e la scritta sul cofano del bagagliaio. Sia i fari che i fanali posteriori sono colorati per un look più aggressivo. Specifici di questa versione della Flying Spur sono, inoltre, i cerchi in lega da 22 pollici rifiniti in Gloss Black e Pale Brodgar Satin. E infine le pinze dei freni verniciate di rosso, per l’occasione, compaiono attraverso i cerchi.

Gli interni

L’interno sfoggia un rivestimento che unisce pelle e un tessuto in microfibra chiamato Dinamica, il cui tocco ricorda la pelle scamosciata. È simile all’Alcantara e si trova, oltre ai sedili, sul volante o sulla leva del cambio. Sul rivestimento è ricamata la lettera S, la stessa che compare in altri punti dell’abitacolo.E per concludere la panoramica degli interni, lo schermo che funge da cruscotto presenta una serie di grafiche ispirate agli sport motoristici.

Bentley Flying Spur S: la meccanica

La Bentley Flying Spur S sarà offerta con due opzioni meccaniche, una benzina e una ibrida plug-in.

La versione ‘pura’ è spinta da un V8 da 4,0 litri in grado di sviluppare una potenza di 550 cavalli e una coppia massima di 770 Newton metri. Con esso può accelerare da 0 a 100 km/h in 4 secondi e raggiungere una velocità massima di 318 km/h.

L’opzione ibrida plug-in monta invece un V6 da 2,9 litri, più un motore elettrico che insieme erogano 544 cavalli e una coppia massima di 750 Newton metri. In questo caso l’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari viene completata in 4,1 secondi. L’autonomia elettrica è di 41 chilometri.

Sound ancora più sportivo

Indipendentemente dal motore scelto, questa Bentley Flying Spur S include di serie il sistema Dynamic Ride e il sistema a quattro ruote sterzanti.

Secondo Bentley entrambe le versioni hanno un sound speciale anche se in modo diverso… Il V8 è dotato di un sistema di scarico ridisegnato, mentre il V6 ibrido presenta miglioramenti del suono del vano motore.