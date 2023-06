Bentley, Adrian Hallmark: ‘La nostra prima auto elettrica avrà la guida autonoma’

Adrian Hallmark, CEO di Bentley, ha confermato ad Autocar che la loro prima auto completamente elettrica sarà dotata di guida autonoma senza mani. La notizia ha destato eccitazione, segnando un nuovo capitolo entusiasmante per il lusso su quattro ruote.

La misteriosa vettura sarà presentata ufficialmente nel 2025 mentre dovrebbe arrivare sul mercato l’anno successivo. Questa mossa audace segna un punto di svolta per la casa automobilistica di lusso, con il marchio che sta per entrare a pieno titolo nell’era dell’elettrificazione e della guida autonomia.

Sarà basata sulla nuova piattaforma PPE

Ciò che rende tale mossa ancora più interessante è la tecnologia dietro di essa. La futura ammiraglia elettrica di Bentley sarà basata sulla piattaforma Premium Platform Electric (PPE), una nuova architettura sviluppata da Audi e Porsche. Inoltre, sarà equipaggiata con il software 1.2 del Gruppo Volkswagen, che abilita la guida a mani libere.

Ma non è tutto. Il brand britannico farà anche uso della tecnologia SuperVision di Mobileye, che include ben 11 telecamere e l’avanzato chip EyeQ5. Questo sistema di guida autonoma si basa su mappe di crowdsourcing ad alta definizione, offrendo una guida autonoma di Livello 2+. Inoltre, tale tecnologia permetterà all’EV di gestire autonomamente situazioni di guida su autostrade e parcheggi automatizzati.

La guida totalmente autonoma arriverà in un secondo momento

Come affermato da Hallmark, la guida autonoma completa non sarà disponibile sin da subito, ma arriverà in un secondo momento. Quindi, inizialmente, la prima Bentley elettrica offrirà una guida parziale senza mani.

Sono ancora molte però le domande senza risposta. Quali saranno le specifiche tecniche del misterioso modello? Quali altre innovazioni avrà? Quale sarà il suo design? Non ci resta che attendere i prossimi mesi per scoprire maggiori informazioni sulla Bentley elettrica.