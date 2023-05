Bentley: Robin Page è il nuovo capo design del brand di lusso

Bentley, il prestigioso produttore britannico di auto di lusso, ha annunciato un nuovo cambiamento molto importante che riguarda il suo team di design. A partire dal 1° settembre 2023, Robin Page – un veterano con oltre tre decenni di esperienza nel campo del design automobilistico – prenderà il posto di Tobias Sühlmann come nuovo direttore del design.

Page è un nome rispettato e riconosciuto nel mondo del design automobilistico. Con una carriera ricca e variegata, ha recentemente svolto numerosi ruoli in Volvo Cars, tra cui Head of Global Design e UX. Il suo contributo è stato cruciale nella definizione del linguaggio di design per il futuro elettrico dell’azienda svedese.

Ha già lavorato in Bentley dal 2001 al 2013

Tuttavia, Page non è un volto nuovo per Bentley. Prima del suo ingresso in Volvo, infatti, ha trascorso un periodo significativo della sua carriera nella casa automobilistica britannica, nel ruolo di Head of Interior Design dal 2001 al 2013.

Durante il suo precedente mandato, è stato il cervello dietro il design degli interni di alcuni dei veicoli più importanti di Bentley, come la prima generazione della Continental GT, la Mulsanne e la State Limousine realizzata per il Royal Monarch.

Riporterà direttamente ad Adrian Hallmark

Nel suo nuovo ruolo, Robin Page riporterà direttamente ad Adrian Hallmark, presidente e CEO di Bentley. Sarà a capo di un team di circa 50 esperti di design presso la sede centrale di Bentley a Crewe, nel Regno Unito. Le sue responsabilità includeranno il design degli esterni e degli interni, nonché la selezione di colori e finiture per l’intera gamma di prodotti, concept e show car del costruttore di auto lussuose, sia attuali che futuri.

Come detto ad inizio articolo, Page prenderà il posto di Sühlmann, che ha deciso di lasciare il marchio di lusso per perseguire nuove opportunità. L’arrivo di Page segna una nuova era per il design di Bentley, con un leader esperto e visionario alla guida. Non vediamo l’ora di vedere come userà la sua vasta esperienza e la sua creatività per plasmare l’estetica dei futuri modelli dell’azienda.