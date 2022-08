Ecco la Batmobile degli aspiranti ingegneri indiani [Video]

Le repliche, più o meno fedeli, della Batmobile, per quanto profumino di esotico, sono più diffuse di quanto si possa immaginare. Molti, in giro per il mondo, si sono cimentati sul tema, attratti dal personaggio di Batman (l’uomo pipistrello). L’ultimo esempio della serie giunge dall’India. Qui, a sostenere il progetto, non ci ha pensato un paperone, ma un importante ateneo.

Un progetto universitario

La riproduzione dell’auto personale del noto supereroe ha preso forma presso lo Zeal Education Institute di Pune, coinvolgendo alcuni studenti del corso di laurea in ingegneria. Come base di partenza per la trasformazione è stata scelta una Mercedes-Benz Classe S W222. Il motore diesel da 2.6 litri di cilindrata è stato mutuato dalla Xylo. Questo cuore, disposto in posizione anteriore, non avrebbe soddisfatto i gusti di Batman, ma ha la forza che serve per muovere instancabilmente il mastodontico veicolo.

C’è chi pagherebbe per sedersi dentro

Gli appassionati del fumetto USA e della sua trasposizione televisiva sarebbero ben felici di fare un giro su mezzo del genere, ma il privilegio è per pochi. Anche con le altre repliche, del resto, è così. Impossibile, poi, sperare di salire a bordo dei veicoli originali. Resta il piacere dell’ammirazione, che è alto per il modello partorito in India, anche se si tratta di una replica non proprio fedelissima della Batmobile Tumbler. Lodevole, comunque, il lavoro condotto dai ragazzi della facoltà di ingegneria dell’università di Pune.

La Batmobile indiana cattura gli sguardi

Gli studenti si sono impegnati molto per realizzare questo stravagante veicolo, privo di parabrezza trasparente, ma dotato di dispositivi che permettono comunque la sua marcia su strada. Immagino l’effetto che produce un mezzo del genere sugli altri automobilisti, ma anche su motociclisti, camionisti e pedoni. Qualcuno, magari, si sarà anche impaurito nel corso delle sue uscite, scambiandolo per un oggetto extraterrestre. La Batmobile indiana può accogliere 2 persone a bordo. Per plasmarne il corpo sono state utilizzate molte parti della Mahindra Xylo MPV.

