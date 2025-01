Il Salento torna sotto i riflettori con un caso eclatante legato agli autovelox, strumenti di controllo della velocità che spesso dividono l’opinione pubblica. Un dispositivo installato lungo la Statale 101, che collega Lecce a Gallipoli, ha registrato numeri impressionanti nel 2024, sollevando dubbi sull’effettivo rispetto dei limiti di velocità e sull’uso delle multe da parte delle amministrazioni locali.

Autovelox batte ogni primato

Secondo i dati riportati dal Quotidiano di Puglia, l’autovelox situato nei pressi di Collemeto, frazione di Galatina, ha emesso oltre 64 mila verbali in un solo anno. Con una media di 176 multe al giorno, il dispositivo ha mantenuto un ritmo impressionante di 7 sanzioni all’ora, dimostrando quanto frequentemente venga superato il limite di velocità di 90 km/h imposto su quel tratto stradale.

Il totale delle sanzioni ha generato un incasso di circa 5 milioni di euro, una cifra che richiama il precedente caso dell’autovelox di Melpignano, lungo la Statale 16, che nel 2021 aveva raggiunto importi simili prima di essere dismesso a seguito di un provvedimento del Tar di Lecce. Nel Salento, il fenomeno degli autovelox “da record” non è una novità: un’indagine di Assoutenti ha rivelato che quattro comuni riescono a incassare complessivamente 8,7 milioni di euro all’anno grazie a questi dispositivi.

Non mancano le polemiche

Non mancano le polemiche, ma il comandante della Polizia locale, Luigi Tundo, ha evidenziato l’importanza dei proventi derivanti dalle multe. Oltre il 50% delle somme raccolte viene reinvestito per migliorare la sicurezza stradale, con interventi che includono la manutenzione delle infrastrutture e il potenziamento della segnaletica orizzontale. “Impiegare i proventi per aumentare gli investimenti in sicurezza stradale è una priorità”, ha dichiarato Tundo, precisando che quasi 2,5 milioni di euro sono stati destinati a questo scopo.

Il caso dell’autovelox sulla Statale 101 riapre il dibattito sull’efficacia di questi strumenti nel promuovere la sicurezza stradale, rispetto alla percezione che possano essere utilizzati per “far cassa”. Tuttavia, i dati dimostrano chiaramente che i limiti di velocità vengono frequentemente superati, sottolineando la necessità di continuare a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza del rispetto delle regole per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.