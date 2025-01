Nel 2025, le auto V12 rappresentano un simbolo ineguagliabile di eccellenza e lusso, ma la loro presenza sul mercato è sempre più rara. In un panorama dominato dal downsizing e dall’avanzata delle tecnologie ibride ed elettriche, alcuni marchi iconici continuano a puntare su questi propulsori per le loro vetture di punta. Il numero di modelli con motore V12 è diminuito rispetto al 2024, passando da 13 a 11 esemplari.

Alcuni esempi di V12

Tra i modelli più prestigiosi spiccano l’Aston Martin Vanquish, dotata di un motore biturbo da 5,2 litri capace di erogare 835 cavalli, e la Ferrari 12Cilindri, che monta un V12 da 6,5 litri con una potenza di 830 cavalli. Entrambe incarnano l’apice delle supercar in termini di performance e design, con prezzi che si attestano rispettivamente sui 386.000 e 395.000 euro. Anche la Ferrari Purosangue, un SUV unico nel suo genere, si distingue grazie al suo V12 da 725 cavalli, un connubio di potenza e lusso nel segmento dei SUV.

Il marchio britannico Gordon Murray offre due modelli esclusivi con motore V12: la T.33, con 615 cavalli e un prezzo di 1,6 milioni di euro, e la T.50, che raggiunge i 675 cavalli e costa circa 2,8 milioni di euro. Lamborghini, dal canto suo, propone la straordinaria Revuelto, una supercar ibrida con un V12 da 1.015 cavalli, disponibile a 502.000 euro.

Non solo supercar

Nel segmento delle berline di lusso, la Mercedes Maybach S680 si distingue per il suo V12 da 6,0 litri biturbo, capace di sviluppare 612 cavalli. Pagani, invece, continua a stupire con la Utopia, un modello eccezionale con un motore da 864 cavalli e un prezzo di 2,56 milioni di euro. Infine, Rolls Royce mantiene viva la tradizione del V12 con modelli come la Cullinan, la Spectre e la Phantom, con prezzi che variano dai 330.000 ai 500.000 euro.

Questi modelli testimoniano come il motore V12 rimanga una scelta irrinunciabile per chi cerca il massimo in termini di prestazioni e raffinatezza. Tuttavia, con l’evoluzione del mercato verso l’elettrificazione, il futuro di questi propulsori appare sempre più incerto, rendendoli autentici “animali in via di estinzione”.