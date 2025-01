Il 2024 si è chiuso con un trend negativo per il mercato auto delle nuove immatricolazioni in Italia, registrando un calo dello 0,5% rispetto al 2023. In questo scenario, alcune vetture hanno ottenuto risultati particolarmente deludenti, entrando di diritto nella classifica delle auto meno richieste del 2024.

La top 10 delle meno vendute nel 2024

Al vertice di questa lista troviamo la Jaguar XF, una berlina di fascia medio-alta che non ha trovato il favore del pubblico italiano, con appena 12 unità vendute. Segue la Volvo S90, il cui prezzo di partenza di circa 57.000 euro e le diverse configurazioni disponibili non sono bastati a superare le 16 immatricolazioni. Completa il podio la KGM Rexton, che con sole 23 unità vendute sembra aver sofferto l’assenza di elementi distintivi che potessero attirare gli acquirenti.

La lista prosegue con altri modelli che hanno avuto difficoltà a emergere nel mercato:

DR 7.0 – 25 immatricolazioni

Jaguar XE – 29 immatricolazioni

XE – 29 immatricolazioni Volvo S60 e DS 9 – 38 immatricolazioni ciascuna

Lexus ES – 40 immatricolazioni

Mitsubishi Eclipse Cross – 45 immatricolazioni

Sportequipe 5 – 65 immatricolazioni

Gli italiani preferiscono le auto pratiche

Non solo vetture di uso quotidiano, ma anche auto di lusso e supercar sono state influenzate da questa tendenza negativa. Persino marchi prestigiosi come Bugatti, Pagani e Aston Martin hanno registrato numeri bassi per alcuni modelli, confermando il crescente interesse degli italiani verso le auto meno vendute del mercato nuovo e una predilezione sempre più marcata per l’usato.

I dati di mercato evidenziano una chiara preferenza per vetture più economiche e pratiche, come dimostrano le vendite record della Fiat Panda, che si conferma la regina indiscussa del mercato. Al contrario, le auto elettriche e ibride, nonostante gli incentivi statali, hanno raggiunto solo il 4,2% del totale immatricolato nel 2024, segnalando una penetrazione ancora limitata. Il mercato auto delle nuove immatricolazioni si trova quindi ad affrontare sfide significative, tra cui la competizione sempre più serrata con l’usato e le difficoltà economiche generali. La classifica dei flop del 2024 rappresenta un indicatore delle preferenze in evoluzione degli automobilisti italiani, sempre più orientati verso soluzioni pratiche e convenienti.