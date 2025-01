Fiat si conferma leader del mercato italiano nel 2024

Fiat ha concluso il 2024 confermando la sua leadership nel mercato italiano, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali. Il marchio ha registrato quasi 189.000 immatricolazioni, pari ad una quota di mercato complessiva del 10,7%. Questo successo è stato possibile grazie a una combinazione di fattori, tra cui la continua popolarità di modelli iconici come la Panda, la crescente domanda di veicoli ibridi ed elettrici e un piano strategico ambizioso per il futuro.

Fiat Panda, regina indiscussa

La Fiat Panda si conferma la vettura più venduta in Italia, con oltre 102.000 immatricolazioni, staccando nettamente la concorrenza. La sua versatilità, accessibilità e l’efficiente motorizzazione ibrida hanno conquistato il pubblico italiano. La produzione della Panda, insieme alla nuova Pandina, continua nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, garantendo un importante contributo all’economia locale.

Verso un futuro elettrico

Fiat sta affrontando con decisione la transizione ecologica, con un piano strategico che prevede il lancio di un nuovo modello ibrido o 100% elettrico ogni anno nei prossimi tre anni. Questo impegno verso la sostenibilità si concretizza con l’imminente lancio della nuova Grande Panda, disponibile sia in versione ibrida che 100% elettrica. Entro la fine del 2025 è previsto anche il lancio della nuova versione ibrida dell’iconica 500, che sarà prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori.

Fiat Professional, risultati eccellenti

La divisione veicoli commerciali di Fiat ha registrato risultati eccellenti, conquistando la leadership nel mercato italiano con una quota del 23,6%. Oltre al successo del Ducato, anche Doblò e Scudo si sono distinti, posizionandosi ai primi posti nei rispettivi segmenti. Fiat Professional si conferma anche leader nel mercato dei veicoli commerciali 100% elettrici con una quota di mercato del 16,6%, grazie ad una gamma di modelli rinnovata in grado di soddisfare le diverse esigenze dei clienti professionali.

Un marchio in continua evoluzione

Fiat si sta evolvendo per rispondere alle esigenze di un mercato in continua trasformazione, puntando su innovazione, sostenibilità e un’offerta di prodotti sempre più completa e tecnologicamente avanzata. La nuova gamma di veicoli ibridi ed elettrici rappresenta un passo importante in questa direzione, confermando l’impegno di Fiat nel fornire soluzioni di mobilità innovative e rispettose dell’ambiente.