Jaguar, storico marchio britannico, intraprende una profonda trasformazione che va oltre i modelli automobilistici, abbracciando una nuova identità visiva e filosofica. Questo cambiamento, costruito attorno al concetto di “Exuberant Modernism”, rappresenta un netto distacco dal passato e si concretizza attraverso un nuovo logo Jaguar, un monogramma moderno e un lettering geometrico innovativo. Una rivoluzione che intende riaffermare l’unicità di Jaguar e proiettarla in un futuro di lusso, tecnologia e sostenibilità.

Nuovo logo Jaguar, un linguaggio visivo audace

L’identità visiva di Jaguar si trasforma per riflettere i valori fondamentali del marchio: unicità, lusso moderno e innovazione. Il nuovo logo si distingue per il suo design minimalista ma impattante, mentre il lettering abbandona le forme tradizionali per adottare un’estetica più contemporanea, caratterizzata da simmetrie e geometrie pulite.

Anche la tavolozza cromatica subisce un drastico cambiamento. I classici colori come il verde “British Racing” e il grigio lasciano spazio a tonalità vivaci e audaci come il giallo, il rosso e il blu. Questi colori primari, definiti come “mattoni tonali”, saranno declinati in texture dinamiche e accattivanti, capaci di evocare modernità e vitalità.

Un manifesto di modernità e lusso

Gerry McGovern, Chief Creative Officer di Jaguar Land Rover, spiega che questa trasformazione si ispira ai valori del fondatore Sir William Lyons, reinterpretandoli per un pubblico contemporaneo. “Jaguar è sempre stata sinonimo di audacia e originalità,” afferma McGovern. “Oggi vogliamo tradurre queste qualità in un design che sia geniale, artistico e unico sotto ogni aspetto.”

Questa visione trova la sua prima concretizzazione nella Design Vision Concept, un prototipo che verrà svelato il 2 dicembre durante la Miami Art Week. Il concept anticipa il futuro del marchio, non solo in termini estetici ma anche tecnologici, sottolineando il suo impegno verso una produzione esclusivamente elettrica.

Un futuro elettrico e sostenibile

La trasformazione di Jaguar non si limita all’estetica: il brand abbandonerà completamente i motori termici entro la primavera del 2025, segnando un passaggio deciso verso la mobilità sostenibile. La prima vettura 100% elettrica è attesa per il 2026, mentre le attuali linee produttive stanno ultimando solo le vetture già ordinate.

Rawdon Glover, amministratore delegato di Jaguar, sottolinea l’importanza di questo cambiamento: “Per riportare Jaguar al suo massimo splendore, abbiamo deciso di sfidare le convenzioni. Questo approccio ci ha sempre permesso di eccellere e continuerà a guidarci.”

Un capitolo di rinascita

Con una nuova estetica audace, un linguaggio visivo rivoluzionario e un ambizioso piano elettrico, Jaguar si prepara a ridefinire la sua posizione nel panorama automobilistico globale. L’attesa per la Design Vision Concept è alta, promettendo di offrire uno sguardo al futuro di un marchio che non smette mai di innovare e stupire.