Auto iconiche che scompariranno dal mercato nel 2025

Il 2025 porta con sé non solo una nuova generazione di modelli e tecnologie, ma anche l’inevitabile momento di dire addio a numerose auto iconiche che hanno fatto la storia recente. Questo cambiamento, guidato dall’evoluzione delle strategie delle case automobilistiche, segna una transizione verso l’elettrificazione e una razionalizzazione delle gamme.

Addio a tante sportive

Tra i modelli che usciranno di scena, spicca l’intramontabile Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, emblema del ritorno del marchio alla trazione posteriore e alle alte prestazioni. Con i suoi 510 CV, questa berlina ha rappresentato il meglio dell’ingegneria del Biscione sin dal 2015. Anche la Alfa Romeo Stelvio, primo SUV della casa, si prepara al ritiro per lasciare spazio a una nuova generazione basata sulla piattaforma STLA Large, con propulsori elettrici o range extender.

Non mancano cambiamenti anche in casa Audi: l’iconica Audi A4 verrà sostituita dalla nuova A5, mentre le versioni Coupé e Cabrio di quest’ultima saranno eliminate, lasciando il marchio privo di decapottabili. Per Bugatti, il 2025 segnerà la fine della produzione della leggendaria Chiron, che cederà il passo alla Tourbillon, una hypercar ibrida da 1.800 CV con motore V16 aspirato.

Il mondo delle sportive subirà altre perdite significative. La Chevrolet Camaro, icona delle muscle car americane, concluderà la sua gloriosa carriera. Allo stesso modo, Ferrari rinnoverà la sua gamma, salutando modelli come la Ferrari 812, la Roma Coupé e la SF90 Stradale, per accogliere nuove interpretazioni del lusso e delle prestazioni. Tra i SUV, la Jaguar E-Pace e la Jaguar I-Pace verranno ritirate, mentre il brand britannico si prepara a un futuro completamente elettrico. Anche la storica berlina Jaguar XF uscirà di scena, segnando la fine di un’era per il marchio.

Ulteriori addio dal mondo auto

Il mercato italiano vedrà l’addio della storica Lancia Ypsilon, una delle city car più longeve e amate, mentre Maserati terminerà la produzione della Ghibli, della Levante e della Quattroporte, per concentrarsi su modelli elettrici di nuova generazione. Infine, la MINI Clubman cesserà di essere prodotta, sostituita dalla Aceman, un modello esclusivamente elettrico, mentre Porsche dirà addio alla Boxster e alla Cayman in Europa, a causa delle nuove normative UE sulla cybersecurity.

Questi addii rappresentano una svolta per l’industria automobilistica, che guarda al futuro con una forte attenzione alla sostenibilità e alle nuove tecnologie, senza dimenticare il fascino di modelli che hanno fatto sognare intere generazioni.