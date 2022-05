L’auto a guida autonoma più veloce del mondo è italiana

Qual è l’auto a guida autonoma più veloce? Probabilmente non ve lo eravate mai chiesto, visto che quando si parla di auto senza guidatore non è proprio questo il dettaglio più importante, o urgente. Dal Politecnico di Milano è nata però la prima auto che guida da sola ed è veloce come una supercar.

L’auto a guida autonoma da record

Si tratta di una monoposto testata niente meno che sulla pista di atterraggio della NASA a Cape Canaveral e che ha raggiunto il limite di 309 km/h. Insomma un primato storico che avvicina ulteriormente le auto senza guidatore al motorsport.

Il record precedente apparteneva a Roborace che, nel 2019, aveva lanciato un’auto a guida autonoma a 282,4 km/h, ma il team PoliMOVE, insieme agli studenti dell’University of Alabama, ha voluto andare oltre infrangendo la barriera dei trecento chilometri orari.

L’impresa è avvenuta il 27 aprile, con la monoposto, una Dallara AV-21 realizzata dall’azienda di Parma, che ha percorso avanti e indietro lo stesso tratto di rettilineo di 1 km per eliminare l’influenza del vento e raggiungendo un picco di 311,9 km/h.

Un Gran Premio senza piloti…

Lo scorso gennaio PoliMOVE aveva partecipato anche all’Indy Autonomous Challenge (IAC), un vero e proprio gran premio senza piloti, vincendo la competizione tra auto guidate dall’intelligenza artificiale e toccando il tetto dei 278,4 km/h.

E ora l’auto del PoliMOVE è pronta già a spingersi ancora più in là : cercherà infatti di replicare l’impresa sul tracciato di Atlanta in un circuito più tecnico che alterna rettilinei e curve.