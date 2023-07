Auto elettriche: per la prima volta a giugno vendono più dei diesel nell’UE

Le auto elettriche hanno superato le auto diesel per la prima volta nei mercati dell’Unione Europea a giugno. Le vendite di veicoli elettrici sono cresciuti del 66,2 per cento rispetto allo scorso anno per un totale di 158.252 auto. Per effetto di questo dato la quota di mercato rappresentata dai BEV è arrivata al 15,1 per cento rispetto al 10,1 per cento del mese di giugno dello scorso anno. Al contrario la quota di auto diesel venduta in Europa è scesa dal 17,4 per cento dello scorso anno all’attuale 13,4 per cento.

A giugno per la prima volta in Europa si sono vendute più auto elettriche che diesel

Anche i PHEV sono in calo. le auto elettriche dunque al momento dietro le auto a benzina e quelle ibride rappresentano al momento la terza forza del mercato dell’auto nell’UE. A giugno la maggior parte dei paesi europei ha registrato aumento nella vendita di BEV a doppia e tripla cifra. Secondo ACEA, nella prima metà dell’anno sono state immatricolate nell’UE 703.586 autovetture elettriche a batteria, il 53,8 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Inoltre le auto elettriche festeggiano un primato. Tesla Model Y è stata l’auto più vendute in assoluto in Europa sia a giugno che nei primi sei mesi dell’anno. Dunque la crescita delle vetture elettriche nel nostro continente continua. Ricordiamo che dal 2035 tutte le auto con motori a combustione saranno vietate ma molte case automobilistiche già da molti anni prima interromperanno le vendite di auto con motori diesel e benzina.