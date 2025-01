La transizione verso le auto elettriche in Italia avanza con un ritmo ancora incerto. Nonostante i benefici offerti da questi veicoli, come la riduzione delle emissioni e una maggiore affidabilità meccanica, diversi ostacoli continuano a limitarne la diffusione su larga scala.

Auto elettriche: i costi delle colonnine

Uno dei principali problemi è rappresentato dai costi delle auto elettriche, che risultano spesso proibitivi per molti consumatori, soprattutto in assenza di incentivi come l’ecobonus. A questo si aggiunge la limitata disponibilità di colonnine di ricarica, un fattore che scoraggia anche gli acquirenti più attenti alle tematiche ambientali. La mancanza di una rete di ricarica capillare alimenta infatti il timore di rimanere bloccati senza possibilità di ricaricare il veicolo, un rischio che molti automobilisti non sono disposti a correre.

Un altro aspetto rilevante è la resistenza culturale: gli appassionati di motori tradizionali, abituati al sound e alla guida dinamica delle auto a combustione interna, spesso non percepiscono le auto elettriche come un’alternativa altrettanto appagante. Questi veicoli offrono infatti un’esperienza di guida diversa, penalizzata dal peso delle batterie che limita la maneggevolezza su percorsi misti, pur garantendo un’accelerazione rapida da fermo.

Nonostante ciò, le auto elettriche vantano numerosi vantaggi. Uno studio recente ha dimostrato che i veicoli elettrici hanno il 59% di probabilità in meno di subire guasti rispetto alle auto tradizionali. La maggiore affidabilità deriva dalla loro struttura più semplice: il gruppo propulsore di un’auto elettrica comprende circa 20 componenti mobili, contro i 1.000 o più delle vetture a combustione interna. Questo si traduce in una minore incidenza di guasti meccanici.

Più sicurezza per le BEV

Inoltre, secondo i dati di Start Rescue, le chiamate di soccorso per batteria scarica sono meno frequenti per le auto elettriche (23,7%) rispetto alle termiche (29,7%). Lee Puffett, amministratore delegato della compagnia, ha sottolineato come gli automobilisti possano scegliere con maggiore fiducia un veicolo elettrico, consapevoli della sua affidabilità.

Nonostante i costi delle auto elettriche inizialmente elevati, l’industria automobilistica sta lavorando per migliorare l’accessibilità e le prestazioni di questi veicoli. Con una rete di colonnine di ricarica più sviluppata e incentivi mirati, le BEV potrebbero affermarsi come una scelta sempre più comune per i consumatori italiani.