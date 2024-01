Auto elettriche: dal 2027 in Europa obbligatorio il passaporto delle batterie

A partire da febbraio 2027, le auto elettriche vendute nell’Unione Europea dovranno essere equipaggiati con un passaporto della batteria, fornendo informazioni dettagliate sulla catena di approvvigionamento, le fonti e altri dettagli riguardanti le materie prime del pacco batteria. Nel frattempo l’Unione Europea ha instituito un Battery Pass Consortium. Questo avrà il compito di decidere quali dovranno essere i contenuti di questi passaporto della batteria.

Passaporto della batteria: dal 2027 obbligatorio per tutte le nuove auto elettriche vendute in Europa

Attualmente si valuta l’inserimento di ben 90 informazioni relative a ben 7 diverse categorie. Queste comprendono dati generali sulle batterie e i produttori, aspetti legati alla conformità, certificazioni ed etichette, l’impronta di carbonio delle batterie, la due diligence nella catena di approvvigionamento, informazioni sui materiali e la composizione delle batterie, circolarità ed efficienza delle risorse, nonché prestazioni e durata.

L’importo approssimativo necessario per ottenere un passaporto della batteria varia tra i 6 e i 12 euro per ogni batteria. Tali documenti contribuiranno anche a creare una traccia digitale dettagliata delle diverse fasi di produzione, fornendo ai produttori di batterie e veicoli accesso a informazioni cruciali sulla catena di approvvigionamento. I passaporti della batteria forniranno informazioni dettagliate sulle materie prime utilizzate, come cobalto, grafite, litio e nichel, offrendo una traccia completa elettronica delle informazioni raccolte in ogni fase della produzione.

L’introduzione dei passaporti della batteria mira a fornire ai consumatori finali informazioni più dettagliate, su richiesta, sulla composizione delle batterie dei loro veicoli elettrici. Questo potrebbe avere un impatto significativo sulle decisioni di acquisto. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nelle prossime settimane.