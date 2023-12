Auto elettriche: nuova fabbrica in Italia

Arriva una buona notizia per l’Italia dal settore automobilistico. In attesa di sapere come si cocluderà il Tavolo per l’automotive aperto dal Ministero delle imprese e del made in Italy e a cui ha preso parte anche Stellantis, una nuova azienda ha deciso di aprire una fabbrica di auto elettriche nel nostro paese. Si tratta di Aehra, un’azienda che è stata creata da Hazim Nada e Sandro Andreotti e che nei giorni scorsi ha annunciato l’intenzione di aprire una fabbrica nel nostro paese.

Si tratta della fabbrica di auto elettriche di Aehra che sarà aperta a Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo nel 2026

Per la precisione, la nuova fabbrica di auto elettriche di Aehra sorgerà a Mosciano Sant’Angelo, comune che fa parte della provincia di Teramo. Il nuovo sito produttivo sarà inaugurato nel 2026. La zona scelta da Aehra è nel cosiddetto “distretto abruzzese del carbonio“. Qui verranno prodotte un SUV e una berlina che sono stati anticipati rispettivamente nel 2022 e nel 2023 e che qui verranno realizzati in serie. Secondo le previsioni questa fabbrica dovrebbe aprire i battenti intorno alla metà del 2026.

L’impianto darà lavoro a circa 500 persone e li saranno fabbricate circa 25 mila auto elettriche ogni anno. L’investimento totale ammonta a 540 milioni di euro la maggior parte dei quali saranno usati oltre che per ricerca e sviluppo anche per la predisposizione di linee di produzione super moderne e di ultima generazione. Come hanno indicato i responsabili dell’azienda la maggior parte delle forniture sarà messo a disposizione da aziende della zona con le quali Aehra ha già degli accordi. Le due auto elettriche che saranno prodotte li, un SUV e una berlina, avranno autonomia di 800 km, 800 cavalli di potenza, design italiano e un prezzo intorno ai 150 mila euro.