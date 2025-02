Chi deve pagare davvero le multe con un’auto a noleggio? La questione è stata definitivamente chiarita dalla Corte di Cassazione, che ha stabilito l’impossibilità di applicare retroattivamente il Decreto Legge 121/2021 alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore, mantenendo così la responsabilità solidale delle società di noleggio.

Auto a noleggio, la questione

Il pronunciamento della Suprema Corte nasce da un contenzioso che ha visto protagonista una società di noleggio, la quale si opponeva a 73 ordinanze-ingiunzioni prefettizie relative a violazioni del Codice della Strada. L’azienda aveva tentato di avvalersi delle nuove disposizioni del Dl 121/2021, che esonerano il proprietario-locatore dalla responsabilità delle infrazioni, trasferendola esclusivamente sul locatario e sul conducente.

La Cassazione ha però respinto questa interpretazione, ribadendo un principio giuridico fondamentale: mentre nel diritto penale vige la retroattività della legge più favorevole, lo stesso non vale per le sanzioni amministrative. Questa distinzione è cruciale per mantenere l’efficacia del sistema sanzionatorio e garantire una corretta identificazione dei responsabili delle violazioni.

L’applicazione retroattiva

I giudici hanno inoltre evidenziato come l’applicazione retroattiva della nuova normativa avrebbe creato notevoli difficoltà operative per gli organi di controllo, considerando che l’identità del locatario non è sempre immediatamente accessibile ai soggetti esterni al contratto di noleggio.

Nonostante il tentativo della società di far valere un precedente favorevole (sentenza n. 10833/2020), che premiava la collaborazione delle società di noleggio nell’identificazione dei trasgressori, la Corte è rimasta ferma sulla sua posizione: per tutte le infrazioni antecedenti al 2021, le società di noleggio mantengono la responsabilità solidale nel pagamento delle sanzioni amministrative.