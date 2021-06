Aurus Senat: l’anti-Rolls russa entra in produzione

Il presidente russo Vladimir Putin lancia una nuova sfida all’Europa e al mondo occidentale, questa volta però non si tratta di politica ma di automobili: parliamo infatti dell’inizio della produzione della nuova Aurus Senat, lussuosa limousine “made in Russia” fortemente voluta da Putin come nuova rivale di modelli del calibro di Rolls-Royce e Bentley.

Ammiraglia Made in Russia

Aurus è una nuova azienda di proprietà di un istituto russo di ricerca automobilistica conosciuto con il nome di NAMI (State Research Center of the Russian Federation), forte di una partnership strategica con il costruttore automobilistico russo Sollers. Il progetto di realizzare una vettura di lusso 100% russa è nato nell’ormai lontano 2013, ma solo nel 2018 la vettura è stata svelata nelle sue forme definitive, inoltre la vettura è stata utilizzata in anteprima da Putin durante eventi pubblici e istituzionali.

Si parte da circa 200mila euro

Prodotta nello stabilimento russo di Yelabuga in una tiratura stimata di 200-300 unità per il primo anno, la Aurus Senat sarà venduta ad un prezzo di listino che partirà da circa 18 milioni di rubli (circa 200mila euro secondo il cambio attuale). Considerando il prezzo elevato e la sua tiratura limitata, la Senat avrà il compito di portare soprattutto prestigio più che sostanziose entrate economiche.

V8 ibrido da 590 CV

L’offerta della Senat Prevedrà due varianti di carrozzeria: la versione “standard” denominata L600 e quella a passo lungo Limousine S700. Entrambe le varianti saranno spinte da un poderoso powertrain ibrido da 590 CV gestiti da un cambio automatico a nove rapporti che sfrutta un V8 4.4 litri abbinato ad una unità elettrica sviluppata con la collaborazione con Porsche. Secondo i dati dichiarati dal costruttore, la Senat L600 scatta da 0 a 100 km/h in soli 6 secondi, mentre la S700 impiega circa 9 secondi.